Incidenti domestici per i bambini, sono più frequenti di quello che pensi: i pericoli da non sottovalutare

I bambini possono essere vittime di incidenti domestici in maniera piuttosto semplice, basta una piccola distrazione, prevenire è comunque possibile.

Occuparsi dei bambini, specialmente se sono ancora in età prescolare, può essere davvero complesso, come hanno avuto modo di sperimentare tanti in prima persona. I problemi possono nascere prestissimo, già quando iniziano a camminare e diventano più indipendenti, in quel momento si ha la sensazione che non basterebbero dieci occhi per riuscire a stare loro dietro.

Molti di loro, specie quelli più vivaci, possono avere la tendenza naturale a voler esplorare quello che c’è intorno, ma è proprio in quei casi che il rischio che incorrano in incidenti domestici anche piuttosto gravi è dietro l’angolo. Qualora questi dovessero accadere, è inevitabile sentirsi in colpa, anche se si tratta di situazioni che spesso possono verificarsi in modo casuale. Fare qualcosa in ottica preventiva è comunque possibile.

Come prevenire gli incidenti domestici per i bambini

Gli incidenti domestici possono verificarsi in maniera piuttosto semplice, come sanno bene gli adulti che possono essersi resi conto della portata del problema in prima persona. La situazione può diventare inevitabilmente ancora più seria se a esserne vittima sono i bambini, che sono portati per natura a guardare con curiosità a tutto quello che li circonda.

Tra i più diffusi ci sono le ustioni in cucina e le cadute in bagno, ma senza dimenticare i casi di avvelenamento che possono verificarsi quando un piccolo decide di “assaggiare” sostanze che sono nocive, quali ad esempio i detersivi. Tutto può avvenire in modo rocambolesco, basta che mamma o papà siano impegnati anche solo per pochi minuti in altro e il “gioco” è fatto.

Gli incidenti domestici più comuni si verificano in cucina e in bagno, spesso sono causati dal mancato controllo da parte di un genitore. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è consapevole di come questo possa avvenire frequentemente, al punto tale da essere ritenuta la prima causa di mortalità infantile (950 mila morti all’anno nei bambini sotto i 18 anni di età).

Vigilare costantemente i bimbi può essere difficile, se non impossibile, in un’ottica preventiva può essere però utile adeguare la casa per renderla un ambiente più sicuro. È innanzitutto importante inserire protezioni su scale e porte, oltre a fissare le finestre, così da evitare possano prendere una sedia e avvicinarsi sporgendosi troppo. Le barre delle culle non devono superare i 6 cm di distanza tra loro per evitare che il bambino possa mettere fuori la testa o un braccio o una gamba, restando intrappolato.

Le culle o i letti non dovrebbero essere vicini alle finestre con tende che possono strangolare il bambino, mentre chi ha un’abitazione con piscina dovrebbe recintarla. Su balconi e terrazze, è consigliabile installare ringhiere sicure e non lasciare oggetti che possono rivelarsi insidiosi. La cucina è un punto dove l’attenzione dove essere ancora maggiore per la presenza di oggetti pericolosi (i coltelli), oltre a cercare di posizionare le pentole nel luogo più lontano, altrimenti potrebbero toccarle e rovesciarsi tutto addosso.

Qualora non si sia riusciti a raggiungere l’effetto sperato, la tempestività resta comunque fondamentale, si deve contattare un medico o recarsi al pronto soccorso il prima possibile.