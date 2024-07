Uomini e Donne, Brando preoccupato per Raffaella: “Da ieri sera…”, cosa è successo

Brando Ephrikian condivide la sua preoccupazione con i follower: Raffaella sparisce per diverse ore.

Un percorso difficile, lungo, quasi esasperante. Brando Ephrikian ha manifestato la sua indecisione fino all’ultimo secondo, rubando qualche risata alla padrona di casa degli studi televisivi di Uomini e Donne. Alla fine, contro ogni pronostico, Raffaella Scuotto ha avuto la meglio.

La web community dava Beatriz per favorita. Conoscendo le dinamiche del programma, è accaduto spesso che l’animo più sfuggente conquistasse il cuore difficile del protagonista seduto sul trono. Eppure, questa volta, Ephrikian ha mostrato maggiore ammirazione per la maturità della rivale.

U&D, Brando condivide la sua preoccupazione

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian stanno trascorrendo insieme dei momenti meravigliosi. Poche settimane fa la coppia ha condiviso alcuni istanti d’amore tramite l’account Instagram ufficiale di Verissimo, ironizzando sulle nozze imminenti. I due ex partecipanti di Uomini e Donne sono poi partiti alla volta di Sharm el-Sheikh, località egiziana tra le più visitate. Come da tradizione, i follower hanno partecipato indirettamente al soggiorno, tramite l’ampia documentazione diffusa con post e stories. Nonostante il tronista abbia ammesso di non essersi sentito bene, ha comunque sottolineato quanto Raffaella abbia mostrato pazienza e comprensione.

Effettivamente questo era proprio ciò che i telespettatori si aspettavano dal loro rapporto. Contrariamente alla rivale – spesso avvezza a fuggire e non rispettare i sentimenti del tronista – la corteggiatrice partenopea ha cercato di costruire un percorso che fosse finalizzato alla conoscenza, al rispetto, alla serenità e alla accoglienza reciproca. Generalmente vince la personalità più “instabile”, la figura che non riesce a dare certezze al tronista e che dunque stimola in lui la curiosità. Brando però aveva le idee chiare: si è approcciato alla sua esperienza proiettandosi nel futuro, immaginando una relazione a lungo termine. Un obiettivo rispetto al quale Raffaella presenta le peculiarità più funzionali.

Tra le varie stories, di recente Brando ha comunicato ai seguaci la sua apprensione. In mattinata l’ex tronista si è recato in palestra ed ha denunciato ironicamente la sparizione della fidanzata. Nessun feedback dalla sera precedente. Probabilmente, considerando l’orario, Scuotto poteva trovarsi ancora comoda nel letto. Ad ogni modo, dopo poche ore, l’ex corteggiatrice si è fatta viva nuovamente. La coppia ha poi promesso ai fan di organizzare presto una diretta, in modo da avere la possibilità di rispondere a molte delle domane poste dalla web community nelle ultime settimane. La loro love story dunque, almeno per ora, procede a gonfie vele.