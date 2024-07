Caldo asfissiante, non farti sconfiggere: i trucchi per raffreddare rapidamente il corpo

Come tenere a bada il gran caldo raffreddando il proprio corpo? Ecco i metodi da provare per sentirsi subito bene

Il caldo torrido ha da diversi giorni fatto la sua comparsa in Italia e, sommato all’alta umidità, può rendere le cose davvero difficili. Il ‘sintomo’ di questo tremendo mix è sicuramente il cominciare a sudare in maniera incontrollata ma anche la percezione di temperature addirittura superiori a quelle registrate dal termometro.

Anche solo dormire o riuscire a svolgere le comuni faccende della vita quotidiana può risultare davvero difficile se non, in alcuni casi, impossibile. Oltre alla problematica dal punto di vista estetico qualora ci si trovi in viaggio o sul luogo di lavoro sudati senza riuscire ad asciugarsi. Come fare dunque? Ebbene esiste un metodo molto semplice che potrebbe venirvi in aiuto nel riuscire a raffreddare rapidamente il vostro corpo. Scopriamo di cosa si tratta.

Come raffreddare il corpo quando fa troppo caldo: il metodo

Il caldo asfissiante non piace a nessuno e una lunga esposizione alle temperature torride è anche molto rischiosa in quanto il corpo potrebbe non riuscire a sostenerla. Non bisogna dunque sottovalutare questa condizione climatica e il gran quantitativo di liquidi che si perdono attraverso il sudore. Esiste però un metodo ‘a portata di mano’ per riuscire a rinfrescare il proprio corpo.

Lo ha spiegato Kenneth Diller, professore di ingegneria biomedica all’Università del Texas, fornendo un consiglio su come agire quando smettere di sudare è davvero impossibile. L’esperto è partito da un assunto, ovvero il fatto che sia i palmi delle mani che le piante dei piedi sono colmi di vasi sanguigni superficiali: essi quando fa caldo si dilatano e si ‘aprono’. Questo ha una conseguenza, mano mano che in questi vasi viene pompato sangue esso viene esposto alla superficie della pelle. Ne deriva che il caldo verrà trasferito fuori dal corpo e nell’ambiente circostante.

Si tratta di un processo che può essere accelerato in un modo, ovvero immergendo sotto l’acqua fredda del rubinetto o in una bacinella d’acqua le mani e gli avambracci. Accelerando in tal modo la velocità con la quale il calore si va a dissipare sulla superficie della pelle. In tal modo quando il sangue nelle mani si raffredda esso continua la circolazione nelle altre parti del corpo. E va a contribuire a ridurre la temperatura interna ripristinandola su valori corretti.