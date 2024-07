Elettra Lamborghini bellissima con l’abitino rosso: tra i fiori la sua bellezza è ancora più esaltata – FOTO

Elettra Lamborghini bellissima in un contesto bucolico: l’abitino rosso esalta tutto il suo splendore e le curve da capogiro.

Tra musica e tv, Elettra Lamborghini sta vivendo un momento veramente magico della sua carriera: la cantante ha raggiunto una maturità incredibile e ormai da qualche anno, grazie ai suoi tormentoni e alle partecipazioni a vari programmi televisivi (come giudice, opinionista e anche conduttrice) è costantemente sotto i riflettori.

Amata da un pubblico di tutte le età, Elettra è apprezzata per il suo talento e per la sua umanità, come spesso si vede anche sui social; da tempo, ormai, è comunque acclamata anche come vera e propria icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo.

Con le sue curve da capogiro, la Lamborghini è sempre capace di infiammare il web: nel nuovo scatto la cantante Elettra sfoggia una capigliatura che le dona moltissimo, ma l’attenzione è tutta rivolta al suo abitino rosso fiammante. Eccola così, una visione da sogno per tutti quanti.

Elettra Lamborghini infiamma il web con l’abito rosso: curve in primo piano

Tramite una nuova foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram, Elettra Lamborghini ha lasciato senza fiato tutto il web mostrandosi più elegante che mai con un abitino rosso davvero molto stretto, per un concentrato di grazia, bellezza e sensualità contenute in un solo scatto.

“Cherry cherry ladyyy 🍒” scrive lei nella didascalia del post, mentre in un contesto bucolico il suo fascino è veramente accecante. L’abito rosso, oltre ad abbinarsi perfettamente con i cromatismi della Lamborghini, è dotato di un’abbondante scollatura in grado di esaltare perfettamente il suo florido e prosperoso décollété. Una visione da mozzare il fiato a tutti quanti, e che ha portato migliaia e migliaia di like e di commenti, provenienti sia da amici celebri che da semplici fan di tutto il mondo.

“La mia donna ideale 😍😍” scrive un fan, senza mezzi termini, in uno dei commenti del post, a sottolineare l’incredibile bellezza della Lamborghini; “Bellissima ma che dici stupenda come una stella @elettralamborghini ❤️❤️❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋💋” il complimento proveniente invece da una fan. Mentre si gode le vacanze estive, in attesa di ritornare in televisione e di nuovi progetti musicali, la Lamborghini si prende la scena con tutta la sua esplosiva sensualità e promette ai suoi fan che altri scatti arriveranno.