Anticipazioni La rosa della vendetta: Gulendam perde la testa, Deva massacrata

La rosa della vendetta, le anticipazioni provenienti dalla Turchia: Gulendam su tutte le furie, cosa farà a Deva.

Al momento la programmazione della serie turca si è fermata e non è ancora chiara l’intenzione di Mediaset. La storia de La rosa e la vendetta, però, è tutt’altro che terminata poiché per Deva e Gulcemal i colpi di scena saranno ancora tantissimi. Enemies to lovers a tutti gli effetti i due protagonisti della serie, che, dopo essersi odiati all’inverosimile, inizieranno a poco a poco ad amarsi.

Deva, però, sta facendo i conti con innumerevoli difficoltà sin dalle prime puntate e la situazione per lei non migliorerà nelle prossime. Gli spoiler provenienti dalla Turchia rivelano che la giovane Nakkasoglu dovrà affrontare la furia di Gulendam, che, dopo una scoperta sconvolgente, la aggredirà. La sorella di Gulcemal si scaglierà contro la quasi cognata, arrivando a minacciarla pesantemente. In seguito le anticipazioni nel dettaglio.

La rosa della vedetta spoiler turchi: Deva minacciata da Gulendam, scontro durissimo

Una storia tormentata, quella che lega Deva e Gulcemal, e per i due protagonisti de La rosa della vendetta non ci sono buone notizie all’orizzonte. Al contrario, la Nakkasoglu dovrà fare i conti con un nuovo ostacolo, rappresentato dalla sorella del suo amato, Gulendam. Quest’ultimo non tratterà la rabbia quando scoprirà che Deva è l’ex fidanzata di Mert.

Gulendam apprenderà la verità ascoltando una conversazione tra Mert e Vefa, il braccio destro di Gulcemal, e andrà su tutte le furie. La ragazza crederà che Deva si sia intrufolata nella loro casa proprio per riconquistare il suo ex promesso sposo e per allontanarlo da lei. Gulendam arriverà a minacciare la rivale fisicamente, mettendole una mano al collo e obbligandola ad andare via per sempre. Per costringerla, Gulendam offrirà anche una cospiscua somma di denaro a Deva, che non saprà come affrontare la situazione.

La Nakkasoglu non avrà alcuna intenzione di riconquistare Mert, essendo ormai legata a Gulcemal. Quest’ultimo, nel frattempo, le chiederà di diventare sua moglie ma la minaccia di Gulendam si farà forte e sempre più pericolosa. Cosa deciderà di fare Deva? I colpi di scena saranno tantissimi e al pubblico non resta che attendere nuove notizie sulla prossime puntate della serie. L’appuntamento di venerdì 19 luglio salterà e, con ogni probabilità, Mediaset deciderà di stoppare la messa in onda in estate e proporre i nuovi episodi a settembre.