Fuori da Mediaset: nessun programma per lei, l’annuncio gela tutti

Arriva l’indiscrezione che lascia basiti tutti i fan della celebre conduttrice di Mediaset: dopo il grande ritorno, di nuovo nell’ombra?

In realtà nell’ombra non ci è mai stata. Amata dai suoi fan e recentemente approdata su tutti i giornali di cronaca rosa, la conduttrice si era solo presa una pausa dalla televisione. Si era parlato di un suo grande ritorno, ma a quanto pare, come si legge su DavideMaggio.it, è stato solo un assaggio. Per il momento.

Le voci di corridoio suggeriscono anche la possibilità di un nuovo progetto su Netflix, dove ha raggiunto tutto il suo pubblico riscattandosi un po’ dagli eventi che l’hanno travolta nell’ambito della sua vita coniugale.

Ilary Blasi: il successo su Mediaset, ma il futuro è ancora incerto

Di recente, Ilary Blasi ha fatto un ritorno trionfale sul piccolo schermo, dopo una lunga pausa di oltre un anno, guidando con maestria la nuova edizione dell’evento musicale estivo “Battiti Live” al fianco dell’amico e collega Alvin. Il loro show ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, con l’ultima puntata che ha registrato un impressionante 22% di share, un risultato notevole considerando il periodo estivo.

Tuttavia, nonostante il successo, il futuro televisivo della Blasi rimane avvolto nell’incertezza. Durante la recente presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024-25, è emerso che l’ex moglie di Francesco Totti al momento non ha alcun programma confermato per la prossima stagione. Questo dettaglio, puntualmente riportato dal portale DavideMaggio.it, ha gelato i fan e suscitato molte domande.

Non si è fatta attendere la risposta dell’Amministratore Delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha cercato di chiarire la situazione. Interpellato direttamente sul destino televisivo della Blasi, Berlusconi ha sottolineato che le porte di Mediaset non sono affatto chiuse per lei. “Se ci sono altri progetti che secondo noi sono adatti a lei, e le interessano, ovviamente a noi fa piacere. Ad oggi qua siamo…”, ha dichiarato, lasciando intendere che nuove opportunità potrebbero emergere nei prossimi mesi.

Negli ultimi mesi, si era parlato di un possibile ritorno della Blasi a “La Talpa”, ipotesi poi volatilizzata come una bolla di sapone, e di una sua riapparizione a “L’Isola dei Famosi”, dopo una stagione non esaltante guidata da Vladimir Luxuria. Nonostante queste speculazioni, la certezza per ora è rappresentata solo dall’evento musicale estivo, dove la Blasi sembra essere stata riconfermata, come indicato da Pier Silvio Berlusconi.

Alla presentazione dei palinsesti, Berlusconi infatti ha espresso la sua soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti da “Battiti Live”, affermando: “Sta ottenendo, tutto il prodotto, e non solo Ilary, degli ottimi risultati con Battiti Live che sta vincendo in pieno la sfida di passare da Italia 1 a Canale 5… Non vedo motivi per cui l’anno prossimo non rifarà Battiti, poi vedremo…”. Insomma, mentre i dettagli restano nebulosi, una cosa è certa: Ilary Blasi non smette mai di sorprendere e, con ogni probabilità, continuerà a far parlare di sé.