Diletta Leotta, il lieto evento che tutti attendevano: fan commossi per lei

Grande felicità per Diletta Leotta, il lieto evento che tutti quanti attendevano: pubblico in visibilio per la conduttrice, ecco perché.

Continua il momento magico di Diletta Leotta, sempre più amata dal pubblico e soprattutto sempre più affermata sia a livello lavorativo che in quello personale. Dopo la grandissima gioia di essere diventata mamma, in questi ultimi giorni la conduttrice ha festeggiato i primi momenti con quello che è ormai suo marito, il portiere Loris Karius.

La coppia è più felice che mai e il matrimonio è stato sicuramente uno degli eventi di gossip più importanti dell’estate; all’altare, la conduttrice sportiva si è presentata più bella che mai, mentre con alcuni scatti arrivati direttamente dalle vacanze non ha mancato di sfoggiare, in bikini, un corpo marmoreo a dir poco mozzafiato.

In attesa della nuova stagione televisiva, la Leotta si gode la sua famiglia e l’estate: da settembre, però, per lei potrebbe arrivare la svolta definitiva, con un ulteriore passo in avanti per affermarla tra i volti più noti del nostro mondo dello spettacolo. Ecco di cosa si tratta, il grande evento che tutti quanti aspettavano.

Diletta Leotta, il lieto evento che i fan aspettavano ormai da tempo: le novità non finiscono per la conduttrice

Dopo l’esperienza in radio, col suo podcast e soprattutto come volto di DAZN, Diletta Leotta è pronta a tornare anche sul piccolo schermo, questa volta però con un programma tutto suo. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip e tv Alessandro Rosica, infatti, la Leotta è stata scelta come conduttrice della nuovissima edizione de La Talpa.

Andato in onda ormai diversi anni fa, La Talpa è pronto ad un revival , con l’intenzione di Mediaset (attraverso novità nel format) di rilanciare il programma; a quanto pare, il nome scelto per farlo è quello di Diletta Leotta, già più volte in grado di mostrare la sua bravura. Il programma andrà in onda in streaming su Mediaset Infinity.

Diletta sarà all’altezza del compito? Dato il suo momento, tutti sono convintissimi di sì. Come si legge dalle indiscrezioni dell’esperto, poi, Pio e Amedeo dovrebbero restare in Mediaset (e quindi realizzare un altro show), mentre Silvia Toffanin si prepara ad essere sempre più protagonista con una prima serata insieme a Maria De Filippi.