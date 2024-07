Linus, il meraviglioso messaggio di speranza dopo l’incidente stradale: “Il mondo non è così brutto”

Momento di grande spavento per Linus il quale, a causa di una buca in strada, ha avuto un terribile incidente in moto. Ma ecco il suo ultimo messaggio di speranza.

Molti sono coloro che si sono immediatamente preoccupati nel momento in cui Linus ha condiviso su Instagram un incidente che l’ha visto protagonista. Il celebre conduttore radiofonico ha raccontato di aver trascorso delle ore di panico dopo che la sua moto è finita in una buca al centro della strada. Ma ciò che ha sorpreso il direttore artistico di radio Deejay è stato quello che hanno fatto dopo le persone intorno a lui.

In un post su Instagram datato mercoledì 17 luglio, Linus ha raccontato di essere stato vittima di un incidente in Vespa. È stato lui infatti a postare uno scatto dove si vedono i segni delle ferite e condividendo così il ginocchio malconcio e il piede fasciato. Insomma, fortunatamente nulla di grave anche se come lui stesso confessa, sia i pantaloni che le scarpe però sono da buttare. Ma ciò che lo ha rincuorato è stata la reazione delle persone intorno a lui dopo aver assistito a questo incidente.

Il messaggio di speranza di Linus dopo l’incidente

Il fatto che è stato lo stesso Linus a parlare della dinamica dell’incidente sta a significare che le conseguenze non sono molto gravi come alcuni hanno creduto.

Infatti, tramite la sua pagina Instagram, il dj ha condiviso alcuni dettagli della dinamica rivelando che la Vespa è rimasta intatta ma che, visto che non aveva la saponetta, ha avuto alcuni danni sia al ginocchio che al piede anche se fortunatamente nulla di grave.

Ma ciò che Linus ha voluto sottolineare è la generosità delle persone che, assistito all’incidente, sono subito accorse a soccorrerlo. Ed è qui che il dj ha voluto vedere la parte positiva di questa disavventura “Dov’è il bello, a parte i danni risibili? Nella gente che si è fermata e mi ha rincuorato e assistito. Non certo in quanto personaggio pubblico, avevo il casco e nessuno mi ha riconosciuto. Il mondo non è così brutto come ce lo raccontiamo”.

Tra i commenti che il post ha ottenuto non poteva mancare quello del collega nonché amico Nicola Savino il quale ha scritto “Ecco, mo mi sale la pressione“. Ma il fatto che Linus stia davvero bene dopo l’incidente è documentato anche da un altro scatto che lui stesso ha condiviso sui social in cui è stato immortalato mentre si trovava al concerto di Calcutta. Insomma, per lui soltanto spavento ma nessun problema grave.