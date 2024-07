Fabrizio Frizzi, tutti commossi per il retroscena inedito: era già molto malato, ma….

Fabrizio Frizzi è un compianto conduttore televisivo che ha lasciato il segno nei cuori della gente. Ecco quale retroscena è emerso.

Fabrizio Frizzi se n’è andato il 26 marzo del 2018, ma ancora in tanti lo ricordano come un presentatore allegro, sorridente, capace, una persona in grado di coinvolgere e affascinare. La sua morte ha lasciato molti senza parole. Ma ecco quale retroscena è venuto alla luce.

Fabrizio Frizzi ha avuto una carriera straordinaria ed è stato alla guida di tanti programmi di successo come: I Fatti Vostri e Soliti Ignoti – identità nascoste. Nel privato è stato sposato con Rita Dalla Chiesa da cui si è separato nel 1998. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco della bellissima Carlotta Mantovan. La coppia ha avuto una figlia di nome Stella nel 2013 e si è sposata l’anno seguente. Il conduttore era molto contento e soddisfatto. Portava avanti il suo lavoro con entusiasmo mentre la sua vita sentimentale era serena. Purtroppo un fulmine a ciel sereno ha cambiato tutto in poco tempo. Ma quale inedito retroscena ha fatto piangere tutti?

Fabrizio Frizzi non si è mai dato per vinto, ecco cosa ha fatto prima della fine

Fabrizio Frizzi era molto amato non solo dal pubblico ma anche dai colleghi. Tra di loro c’è Paola Perego che ha ricordato l’amico durante una passata intervista con Il Messaggero.

La conduttrice era in panico in vista del debutto nel programma Superbrain. Dal momento che ero terrorizzata ha chiesto un po’ di sostegno al vip. I loro camerini infatti erano vicini. Così quando l’imprenditrice è passata a salutarlo lui, vedendola in ansia, le ha detto: “guardami, sono senza capelli. Se ce la faccio io, puoi farcela anche tu”.

A quei tempi il presentatore era già malato ma nonostante il dramma che stava vivendo non ha mancato di far sentire la propria solidarietà alla collega, infondendole coraggio. I suoi problemi erano iniziati o ottobre del 2017 quando era stato colpito da una lieve ischemia cerebrale mentre stava registrando una puntata de L’Eredità. Una volta dimesso è tornato a condurre in dicembre. Purtroppo pochi mesi dopo è stato nuovamente ricoverato per un’emorragia cerebrale che non gli ha lasciato scampo.

In seguito alcune personalità come Alfonso Signorini e Luca Giurato hanno parlato di metastasi al cervello inoperabili. La famiglia del presentatore però non ha mai confermato. Ancora adesso il pubblico lo ricorda con grande affetto e ne piange la prematura scomparsa.