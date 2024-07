Tutto finito: l’ex naufraga torna single dopo la delicata operazione del fidanzato, l’annuncio spiazza

È tutto finito! Dopo la delicata operazione del fidanzato l’ex naufraga de L’Isola dei famosi è tornata single. Ecco di chi si tratta!

Non è passato inosservato il recente annuncio social dell’ex volto di Temptation Island che ha reso nota la fine della storia d’amore con l’ex concorrente de L’Isola dei famosi. Ecco cosa è successo!

I reality show sono uno dei generi più apprezzati e seguiti dal pubblico a casa, curioso di scoprire come si evolvono le dinamiche che vedono coinvolti i vari protagonisti. Ma non solo, molti telespettatori finiscono per affezionarsi ai concorrenti, tanto da decidere di seguirli anche sui social.

Proprio grazie a quest’ultimi i vari volti noti del piccolo schermo riescono a tenere informati i propri fan in merito alle loro ultime novità in ambito sia lavorativo che sentimentale. A tal proposito non è passato inosservato il recente annuncio su Instagram di un ex protagonista di Temptation Island che ha ufficializzato la fine della relazione sentimentale con un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei famosi, coppia vip scoppia, l’addio dopo l’operazione di lui: verità inaspettata

L’ex naufraga Drusilla Gucci è di nuovo single. A diffondere la notizia è stato l’ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo. Quest’ultimo, attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, ha sorpreso tutti quanti spiegando che non torneranno più insieme.

Entrando nei dettagli, attraverso un video pubblicato sui social, ha fatto sapere che: “Oggi è una giornata piuttosto complicata per me perché io e Drusilla ci siamo lasciati, per sempre, definitivamente“. Ha quindi proseguito: “Recentemente sono successe cose molto, molto gravi, che adesso non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete”.

Per poi aggiungere: “Purtroppo ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose, vi chiedo di avere rispetto per questo momento”. Chiofalo, ricordiamo, è finito di recente al centro dell’attenzione dei media nazionali per la decisione di cambiare il colore degli occhi.

Non è dato sapere, però, se i recenti interventi chirurgici dell’ex volto di Temptation Island possano aver inciso sulla decisione di portare a termine la loro relazione. Non resta, pertanto, che attendere eventuali comunicazioni in merito da parte dei due diretti interessati per scoprire quali siano stati i reali motivi che hanno portato la coppia vip a lasciarsi e se ci sia o meno ancora una possibilità che possano tornare assieme!