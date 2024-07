Pensione prima dei 50 anni: come funziona il modello FIRE e come sfruttarlo

Esiste un modo per andare in pensione prima dei 50 anni che però sta facendo discutere. Basta abbracciare il modello Fire: cosa vuol dire?

Andare in pensione prima dei 50 anni, é un sogno che hanno assaporato solo i giovani della Prima Repubblica. Eppure, nel 2024 é ancora possibile, anche se non tutti lo sanno. Con il modello Fire si può dire addio al lavoro e godersi la vita con una rendita mensile fissa che libera da ogni pensiero e dall’obbligo di dover andare a lavorare tutti i giorni.

Potrebbe apparire come un’utopia ma molti giovani stanno prendendo in considerazione questa possibilità, mettendo a rischio il sistema del welfare.

Anticipare la pensione prima dei 50 anni: Il modello Fire che fa discutere

Sempre più giovani scandinavi stanno abbracciando il movimento FIRE (Financial Independence, Retire Early), un modello che permette di raggiungere l’indipendenza finanziaria e andare in pensione prima dei 50 anni. Questo stile di vita, che mira a risparmiare e investire una significativa parte del reddito fin dalla giovane età, sta guadagnando popolarità tra i millennial e si sta diffondendo attraverso blog, podcast, forum di discussione e social media.

Il concetto alla base del FIRE è semplice: risparmiare abbastanza denaro durante gli anni lavorativi per poter vivere dei propri investimenti una volta smesso di lavorare. Insomma, rimandare la giovinezza a 50 anni di età! Tuttavia, la realtà pratica di questo obiettivo non è alla portata di tutti. Mi Ah Schoyen, ricercatore dell‘Università Metropolitana di Oslo, ha dichiarato a La Repubblica che “solo i benestanti possono sperare in una vera e propria indipendenza economica”, poiché “il dipendente medio non guadagna abbastanza per poterlo fare”. Questo implica che il modello FIRE è più facilmente realizzabile per coloro che già partono da una posizione di vantaggio economico.

Un fattore determinante che rende possibile il raggiungimento dell’indipendenza finanziaria anticipata in Scandinavia è il generoso sistema di welfare norvegese. Endre Jo Reite, esperta di economia privata, spiega che in Norvegia non è necessario preoccuparsi di un’assicurazione privata o di chi si prenderà cura di noi in età avanzata, poiché il sistema di welfare garantisce una sicurezza di base a tutti. Questo contesto facilita il raggiungimento dell’indipendenza economica, poiché le persone possono concentrare i propri sforzi sul risparmio e sugli investimenti senza dover accantonare ingenti somme per eventuali emergenze future.

Il sistema di welfare norvegese però non è esente da rischi. Reite sottolinea che, sebbene attualmente i numeri siano ancora contenuti, un aumento significativo delle persone che scelgono di ritirarsi dal sistema contributivo potrebbe mettere in pericolo l’intero modello. Questo tema ha sollevato preoccupazioni anche a livello politico. Il ministro danese dell’immigrazione e integrazione, Kaare Dybvad Bek, ha affermato che “ritirarsi dal sistema contributivo vuol dire ignorare che sono gli sforzi di tutti a rendere possibile un ampio welfare“.

Il dibattito sul movimento FIRE e le sue implicazioni sul sistema di welfare è ancora aperto. Da un lato, permette a molti di inseguire il sogno di una vita senza vincoli lavorativi, dall’altro solleva interrogativi sulla sostenibilità a lungo termine dei sistemi di protezione sociale. L’esempio scandinavo dimostra che un forte sistema di welfare può agevolare l’indipendenza finanziaria, ma evidenzia anche la necessità di un equilibrio tra contributi e benefici per mantenere la stabilità del sistema.