Sogni che ti cadono i denti? Scopri il significato e i numeri da giocare

Di recente hai sognato che ti cadevano i denti? Ecco che cosa si nasconde dietro e quali sono i numeri che devi assolutamente giocare!

Quando andiamo a dormire tantissimi di noi si addormentano dopo poco, mentre altri devono girarsi e rigirarsi varie volte perché non riescono a prendere sonno. I motivi possono essere tanti, il caldo, i pensieri e tanti altri. Ma una cosa è certa, tutti sogniamo.

C’è chi li ricorda la mattina dopo in modo vivido e chi non ricorda nulla. Cosa vuol dire però se nel nostro sogno abbiamo visto che ci cadevano i denti? E come possiamo sfruttare questo per magari provare a vincere qualche euro al Lotto? Scopriamo tutto scorrendo le prossime righe.

Quali numeri giocare e cosa significa quando cadono i denti

La sera quando andiamo a dormire o se possiamo durante il pomeriggio, magari quando siamo in ferie, ci facciamo un sonnellino, sogniamo. Ma capita che al risveglio siamo preoccupati. Come nel caso di aver sognato che perdiamo i denti.

Molto spesso questo fatto lo colleghiamo a qualcosa di molto negativo, ovvero un lutto. Ma è davvero così oppure sognare i denti che cadono ha un altro significato? Effettivamente ha un significato negativo ma nessun lutto, vuol dire che abbiamo avuto delle delusioni.

Che possono essere d’amore oppure legate ad una amicizia. Altro ancora, potremmo essere in mezzo ad altre persone e provare una sensazione di disagio perché non riusciamo a farci capire bene. Come quando abbiamo un dente che si muove ma che non cade.

E se abbiamo sognato di perdere tutti i denti insieme? Vuol dire che davanti a noi abbiamo un cambiamento enorme e che la paura un po’ si fa sentire. Quando sogniamo che cadono i denti è un po’ come quando accade da bambini, una sorta di libertà verso i problemi, addio al vecchio per fare largo al nuovo.

Se abbiamo sognato che i nostri denti traballano e si muovono stiamo affrontando un periodo della nostra vita di insicurezza e forte fragilità. I denti sono rotti o scheggiati? Ci sentiamo in difetto, per qualche motivo, con le persone che sono attorno a noi.

È possibile anche che sogniamo di rimettere a posto i denti e questo significa che ci stiamo mostrando come non siamo in realtà. Ma quali sono i numeri che possiamo giocare se sogniamo i denti?

Denti, 16

Denti rotti o che si muovono, 49

Denti che cadono, 38

Adesso che conosci i vari significati del sognare i denti, sai cosa vuol dire il tuo subconscio e puoi anche provare a vincere. Ovviamente, ricorda che basta una piccola cifra!