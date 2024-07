Vite al limite, famiglia sterminata: la paziente rimane sola e disperata

In questo articolo parliamo di Vite al limite, la paziente ha subito una serie di gravi perdite, per cui è rimasta sola. Che cosa le è successo

Vite al limite è un programma americano di grande successo, in onda dal 2012 su TLC e in Italia su Real Time, racconta le storie di pazienti affetti da grave obesità, e della loro voglia di riprendere una vita normale.

Si tratta di storie il più delle volte difficili, con pazienti che devono affrontare traumi importanti, che poi non sono altri che la base da cui si sono creati i loro problemi. Mangiare in modo compulsivo è una risposta, in genere, ai gravi traumi avuti in passato, le cui tracce si fanno sentire anche nel presente.

Non tutti riescono a portare a termine il percorso fissato dal dottor Nowzaradan, anzi. Molti abbandonano, altri vengono espulsi, e altri ancora, invece, vanno fino in fondo e perdono diversi chili.

Tutto dipende dalla volontà che ci si mette, ma non solo, perché ci sono pazienti che hanno una salute compromessa, e questo purtroppo non aiuta. Ci sono stati anche dei casi in cui i pazienti hanno perso la vita, peraltro due proprio durante le riprese di Vite al limite.

Vite al limite, la paziente affronta gravi perdite: come sta oggi

La vita di Irene Walker non è stata semplice. La donna ha preso parte a Vite al limite, decisa a perdere peso, e all’epoca della sua partecipazione aveva 38 anni e pesava 270 kg. Un peso importante che non la rendeva autonoma per molti versi.

Quando i suoi genitori si separarono, lei soffrì molto, anche se avrebbe ricevuto abusi dal padre. Da lì in poi ha cominciato a mangiare cibo spazzatura, e poi 4 lutti importanti: madre, padre, sorella, zia. Chiaramente dopo uno choc del genere, non è facile andare avanti.

Purtroppo, anche durante il programma ci sono state diverse criticità, tant’è che doveva perdere 27 kg per accedere all’operazione, ma non era riuscita a perderne oltre 5. Dopodiché, aveva perso 7 kg. Ad un certo punto, è riuscita a riprendersi e a perdere, in tutto, 30 kg. Ma quando ci è riuscita, l’intervento di bypass gastrico ha subito un rinvio per via del Covid.

Non è molto attiva sui social ma pare che abbia proseguito con la dieta e parrebbe anche che abbia iniziato una relazione con una persona.