Mini rendita famiglia da 150 euro al mese: cosa occorre per averla

C’è una curiosa opportunità che permette di cominciare una nuova vita con un bonus da 150 euro al mese: ecco cosa c’è da sapere

Molti giovani fanno fatica ad essere totalmente indipendenti rimanendo per tanto tempo sotto lo stesso tetto di mamma e papà. Oppure, semplicemente, evitano di farsi una famiglia perchè temono di non riuscire a fronteggiare le spese.

C’è un’iniziativa che non tutti conoscono ma che può davvero dare la svolta giusta: un bonus di 150 euro al mese per poter avere la spinta e il sostegno per spiccare il volo.

Benvenuti in città con un regalo di 150 euro al mese

Mantova ha lanciato un’iniziativa per incentivare i giovani a trasferirsi nella città e a lasciare la casa dei genitori, offrendo un bonus di 150 euro al mese. Questo progetto fa parte di una serie di misure volte a rivitalizzare il comune e a sostenere l’indipendenza economica dei giovani.

Il Comune di Mantova ha introdotto il bando “Benvenuti in Città“, attraverso il quale i vincitori riceveranno 150 euro al mese per un anno, con la possibilità di estendere il beneficio fino a due anni in alcuni casi. Questo significa un contributo totale di 1.800 euro per alleggerire il costo dell’affitto, destinato a chi decide di trasferirsi a Mantova o già risiede nel comune.

Il bando si rivolge a:

– Single e famiglie con meno di 36 anni che non risiedono a Mantova o che risiedono in un altro alloggio nel comune, ma che stanno per la prima volta uscendo dal nucleo familiare.

– Cittadini di qualsiasi età che decidono di trasferire la loro residenza a Mantova.

Per partecipare al bando, è necessario rispettare i seguenti requisiti:

– Trasferimento della residenza in un alloggio in affitto sul libero mercato o in un alloggio del Servizio Abitativo Sociale, con contratto registrato dopo il 2 maggio 2024 e durata minima di un anno, con un canone mensile di almeno 350 euro.

– Possedere un ISEE compreso tra 9.500 e 40.000 euro per cittadini sotto i 36 anni, e tra 14.000 e 40.000 euro per gli altri.

– Avere un reddito da lavoro o da pensione al momento della domanda.

– Avere cittadinanza italiana o comunitaria, o un permesso di soggiorno valido.

Il comune ha stanziato 200.000 euro per questo progetto, permettendo l’approvazione di massimo 100 domande. La domanda può essere presentata collegandosi alla pagina dedicata e utilizzando un’identità digitale. È necessario preparare la documentazione richiesta, come un documento personale, attestazione ISEE, contratto d’affitto, permesso di soggiorno (se necessario) e certificazione dei redditi o contratto di lavoro.

Si tratta di un’importante opportunità per i giovani di Mantova e per coloro che desiderano trasferirsi nella città. Con un sostegno economico significativo e la possibilità di accedere a nuovi alloggi, Mantova si pone come un comune attivo nel promuovere l’indipendenza dei giovani e il ripopolamento urbano.