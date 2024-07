Kate e William, destinati a stare insieme: l’incontro mancato prima dell’Università

Kate Middleton e il Principe William sembrano essere destinati a restare insieme. In queste ore spunta l’incontro mancato prima dell’Università.

Di recente Kate Middleton è apparsa senza il marito William. La Principessa del Galles ha affrontato la sua seconda apparizione pubblica dopo la diagnosi di cancro che ha sconvolto la corte. Dopo un acceso dibattito proprio con William, Kate è riuscita ad ottenere il lasciapassare per assistere anche alla finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, vinta dal giovane tennista spagnolo. Del resto la Middleton è anche madrina dell’All England Club oltre ad essere una grande appassionata di tennis.

Wimbledon è già il secondo evento pubblico al quale partecipa da quando ha annunciato al mondo di lottare contro un brutto male. Kate ha affrontato l’evento senza il marito. Infatti da presidente della Football Association, William era volato in Germania per assistere alla finale di Euro 2024 tra Inghilterra e Spagna, che ha visto gli inglesi perdere ancora. Adesso spunta un retroscena sulla coppia reale, con i due che dovevano incontrarsi prima dell’università.

William e Kate dovevano incontrarsi prima dell’Università: la rivelazione

La storia d’amore tra Kate Middleton e il principe William continua a suscitare grande curiosità. In molti ricordano che ufficialmente i due si sono incontrati come studenti all’Università di St. Andrews nel 2001. Mentre le loro strade si sono incrociate all’università, il loro viaggio reciproco è iniziato con un incontro mancato durante i loro programmi di anno sabbatico in America del Sud. Secondo quanto riportato, sia Kate Middleton che il principe William hanno partecipato allo stesso programma sebbene in tempi diversi.

Kate ha prima viaggiato a Firenze per studiare storia dell’arte dopo aver completato i suoi esami A-level, prima di proseguire il suo viaggio in Cile. William aveva partecipato a un programma simile in America del Sud solo poche settimane prima, anche se le loro strade non si sono incrociate in quel momento. Questo parallelo curioso ha segnato il primo di molti incontri mancati che sembravano intrecciare le loro vite prima del loro incontro fatidico.

Fino a quando entrambi si sono iscritti all’Università di St. Andrews dove Kate e William finalmente si sono incontrati di persona. Kate ha ricordato essere rimasta colpita e arrossita nel vedere William per la prima volta al campus. Nonostante inizialmente si sentisse sopraffatta, presto hanno scoperto interessi comuni, entrambi studiando storia dell’arte. La loro amicizia è fiorita mentre si trovavano in circoli sociali simili, incontrandosi occasionalmente e scoprendo interessi condivisi come il nuoto e lo sci.

Il punto di svolta è arrivato durante una sfilata di moda benefica nel marzo 2002, dove Kate ha catturato l’attenzione di William mentre camminava con sicurezza sulla passerella indossando un abito trasparente. Questo momento ha cambiato le carte in tavola, con William che ha notato la bellezza di Kate. Da lì è nata l’incredibile storia d’amore, ma i due avrebbero potuto conoscersi molto tempo prima.