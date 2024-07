Calciomercato Milan, dopo Morata è tempo per la vendetta: pronto lo sgambetto all’Inter

Non c’è solo Alvaro Morata per il Milan: i rossoneri progettano un clamoroso “sgambetto” ai danni dei cugini interisti.

Sono giorni importanti questi per il Milan che verrà. La rosa da affidare alla guida di Paulo Fonseca comincia a prendere forma, un pezzo dopo l’altro. Nei giorni scorsi la dirigenza rossonera ha colmato il vuoto lasciato al centro dell’attacco da Giroud: il suo posto verrà preso da Alvaro Morata.

Ma il capitano della Spagna, fresco vincitore a Germania 2024, non è l’unico tassello del mercato rossonero. In via Aldo Rossi puntano decisi su Strahinja Pavlovic, obiettivo per rinforzare la difesa, e sul francese del Monaco Youssouf Fofana per la linea mediana. Proseguono anche i contatti con Adrien Rabiot, che non ha rinnovato con la Juve.

Nelle ultime ore è diventata sempre più calda una pista che se battuta fino in fondo avrebbe tutto il sapore della vendetta nei riguardi dei cugini interisti (“rei” tra le altre cose di essersi cuciti la seconda stella proprio battendo il Milan nella stracittadina meneghina). Ecco come si sta muovendo il Diavolo sul mercato per fare uno sgambetto all’Inter.

Calciomercato Milan: il Diavolo potrebbe prendersi la vendetta nei confronti dell’Inter

La scorsa stagione era sembrato a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Ma quando sembrava tutto fatto, visite mediche comprese, l’affare sfumò. Parliamo di Lazar Samardzic. Tra il Milan e l’entourage del talentuoso centrocampista serbo-tedesco dell’Udinese sono già partiti i contatti esplorativi, all’inizio della prossima settimana dovrebbe avviarsi la trattativa tra i club.

Per il trequartista classe 2002 si dovrebbe partire da una quotazione intorno ai 25 milioni di euro, cifra che il Milan intende limare al ribasso. Meno di un anno fa l’Inter stava per chiudere, con la formula prestito con obbligo di riscatto, a quota 20 milioni più bonus. Più o meno la stessa cifra offerta dal Napoli lo scorso gennaio.

Il Milan può far leva sulla volontà del giocatore, desideroso di fare il grande salto in un top club che gli consenta di misurarsi in Champions League. Restano alcuni nodi come quello delle commissioni per il padre e per l’entourage di Samardzic (fu questo a far saltare la trattativa con l’Inter). Il Napoli si è visto chiedere sui 3 milioni di euro.

C’è poi il capitolo della concorrenza. Su Samardzic. hanno puntato gli occhi anche i turchi del Fenerbahce, col nuovo allenatore José Mourinho in panchina. Ma richieste arrivano anche dalla Premier (Nottingham Forest) e dall’Italia. In prima fila c’è la Lazio, che ha bisogno di sostituire Luis Alberto. Anche l’Atalanta potrebbe interessarsi al giocatore in caso di addio di Teun Koopmeiners.