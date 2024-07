Aumento di stipendio disponibile per tutti: ecco come ricevere il bonus Maroni

Molti ne hanno sentito parlare ma non sanno di cosa si tratti: scopriamo le caratteristiche del bonus Maroni disponibile anche nel 2024.

Se ne è sentito parlare spesso ma non tutti i lavoratori sono consapevoli di cosa effettivamente sia e di quali siano i benefici ad esso correlati. Stiamo parlando del bonus Maroni, una misura pensata in passato dall’ex segretario della Lega Nord con una precisa finalità. Ovvero offrire una forma di sostegno ‘extra’ ai lavoratori in un momento specifico della loro carriera lavorativa.

Essa si traduce in un incremento dello stipendio ma solo sulla base di una specifica decisione. Occorre sottolineare che questa norma non è mai venuta meno negli anni, pur mutando lievemente forma, e che rimane disponibile e dunque accessibile anche per il 2024. Scopriamo dunque di cosa si tratta, a chi è rivolta, e quali sono i requisiti per accedervi.

Bonus Maroni per i lavoratori: cos’è, importi e requisiti

In merito al bonus Maroni è stata di recente diffusa un’apposita circolare da parte dell’Inps che indica tutti gli accrediti previsti e i dettagli degli importi che si potrebbero ricevere. Si tratta di un vero e proprio ritorno economico che va ad interessare parte dello stipendio mensile, un vantaggio importante dunque, rivolto sia ai dipendenti del settore pubblico che a quelli del privato. Il bonus Maroni è stato infatti a suo tempo ideato allo scopo di incentivare i lavoratori a optare per una prosecuzione dell’attività non aderendo ai programmi di pensione anticipata; in questo modo infatti non si andrà a pesare sulle casse dell’Inps.

E offrendo loro in cambio un incremento in busta paga. Nell’ultima legge di Bilancio questa norma è stata rinnovata dal governo in carica e i primi pagamenti arriveranno a partire dal mese di agosto. Per il 2024 facciamo ad esempio riferimento a Quota 103: chi pur avendo i requisiti continuerà a lavorare potrà godere di un taglio dei contributi previdenziali che possono toccare il 9,19% dello stipendio qualora non sia già presente il taglio del cuneo fiscale.

In ogni caso ne derivano incrementi dello stipendio che verranno corrisposti nelle seguenti date: il 2 agosto per i dipendenti del privato con gestione esclusiva Ago. Il 1 settembre per quelli delle altre gestioni; il 2 ottobre per i dipendenti pubblici con Gestione esclusiva Ago e infine il 1 novembre per i dipendenti del settore pubblico con Altra gestione. La richiesta del bonus Maroni può avvenire mediante il sito dell’Inps o attraverso un patronato. A patto che si abbiano almeno 62 anni e 41 di contributi versati e che non si ricevano né pensione di vecchiaia né assegno di invalidità.