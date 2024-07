Barbara D’Urso con l’abito bianco: la foto fa sognare, ma non è come appare

Barbara D’Urso ha sorpreso i suoi follower con un bell’abito bianco: dopo le delusioni professionali, la conduttrice torna al romanticismo?

Basta il colore: vedere Barbara D’Urso in abito bianco accende subito l’interesse del pubblico e dei tanti telespettatori che non hanno mai smesso di volerle bene. Da troppo tempo ormai l’ex volto di Mediaset sembra arresa a una vita da single. In più occasioni ha dichiarato di non essere innamorata né intenzionata a buttarsi in una nuova storia d’amore. Ma siamo sicuri che Barbara sia davvero così immune al naturale desiderio di vivere emozioni romantiche?

L’ultima storia d’amore ufficiale di Barbara D’Urso è stata con il broker Francesco Zangrillo, un milanese un po’ più giovane di lei (oggi Zangrillo ha cinquant’anni, mentre la presentatrice ne ha sessantasette). La loro relazione è durata poco, finita circa un anno fa. In passato, Barbara era stata fidanzata con il produttore cinematografico Mauro Berardi, con il quale ha avuto due figli: Giammauro, nato nel 1986, ed Emanuele, nato nel 1988. Ha avuto anche altre storie importanti.

Si è parlato spesso del suo amore giovanile con Vasco Rossi. Quand’era ancora una ragazzina, invece, pare che sia stata fidanzata con Memo Remigi. Il loro amore dovrebbe risalire al 1976, quando la D’Urso aveva diciotto anni. Secondo Remigi quell’amore è durato almeno quattro anni. Si è poi parlato anche di un flirt con Miguel Bosè.

Più di recente era stata coinvolta in voci su una presunta relazione con Flavio Briatore. Poi l’imprenditore stesso ha smentito il gossip. In tutto questo, Barbara D’Urso non si è mai vestita di bianco: non si è mai sposata, nemmeno con il padre dei suoi figli.

Barbara D’Urso finalmente in abito bianco: che cos’è successo

In una foto su Instagram i fan della presentatrice hanno potuto comunque vederla con indosso un abito bianco. Un abito non nuziale ma estivo. Non è la stessa cosa, ovviamente. Ma lo stimolo cromatico fa subito pensare all’amore e alla possibilità che Barbara D’Urso possa trovare un uomo con cui condividere la sua vita, che negli ultimi anni è stata consacrata al lavoro in tv.

Dopo l’addio a Mediaset, la D’Urso non ha ancora capito cosa voler fare “da grande”. Pare che abbia avuto contatti con la dirigenza Rai e altre emittenti, tra cui NOVE. E c’è chi dice che già in autunno potrebbe tornare a sorpresa con un nuovo programma. Intanto si è dedicata a sé stessa. Ai viaggi, al giardinaggio e a nuove avventure imprenditoriali.

Negli ultimi mesi si è occupata di eventi di lusso. E pare che abbia organizzato anche matrimoni. Magari l’esperienza le ha fatto venire voglia di bianco. Dopo una vita passata a Mediaset, ora la conduttrice sogna una ripartenza stimolante, sotto tutti i punti di vista.