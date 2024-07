Il nuovo metodo dei ladri per entrare nelle nostre case: potete riconoscerlo e prevenirlo

I ladri hanno escogitato un nuovo metodo per entrare nelle case. Vediamo in cosa consiste e come riconoscerlo per prevenirlo.

I furti in casa sono un problema rilevante in Italia e nel mondo. I dati rivelano come nessuna abitazione sia esclusa dall’eventualità che i ladri si facciano vivi per rubare preziosi e altri oggetti.

Le ultime statistiche hanno riportato una media di 520 furti al giorno. Uno ogni tre minuti con 200 mila persone vittime di una visita dei ladri nel proprio appartamento. Un numero altissimo che dovrebbe spingere gli italiani a riflettere seriamente sulla propria sicurezza e incolumità. La famiglia va salvaguardata così come gli animali domestici che potrebbero subire pesanti conseguenze durante una rapina.

I furti con scasso interessano tutta Italia e i cittadini non si sentono per nulla tutelati. Diverse sentenze hanno scosso gli animi e fatto arrabbiare considerando come sembra abbiano più tutele i ladri che gli occupanti della casa. Per non parlare degli esiti delle denunce. Solo una denuncia su tre ha seguito. Meglio prevenire, dunque, un’eventuale rapina in casa conoscendo i metodi utilizzati dai ladri e impedendo loro di agire.

L’ultimo raggiro si chiama key bumping: come riconoscerlo ed evitarlo

La tecnica del key bumping permette agli scassinatori di aprire qualsiasi tipo di serratura senza lasciare segni della forzatura. Diventa difficile, così, dimostrare di essere stati vittima della rapina con scasso. Il metodo si basa su tre punti chiave. La creazione della chiave ad urto che viene introdotta nella serratura, l’utilizzo del tensore per mantenere una lieve pressione e il colpo percussivo applicato con uno strumento a percussione come un martello sulla chiave.

I pistoncini nella serratura superano la linea di apertura e la porta si sbloccherà. Evitare il key bumping non è semplice ma possibile. Bisogna evitare che si possa leggere la marca del produttore del cilindro. Può essere utile l’uso di un defender per proteggere la serratura da diverse tecniche di scasso e impedire la visione del cilindro.

Installare una serratura a doppia mappa, poi, è un altro modo per impedire ai ladri di usare la tecnica del key bumping così come scegliere un cilindro anti bumping dotato di particolari costruttivi che impediscono ai pistoncini di saltare. Infine, per impedire ai ladri di entrare in casa il metodo più efficace rimane quello di installare un impianto di allarme preferibilmente collegato con le Forze dell’Ordine o un’agenzia di vigilanza. Perfetto anche il sistema di antifurto nebbiogeno, un deterrente molto potente contro i furti in casa.