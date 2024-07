Nuova stangata sulle pensioni: stavolta il Governo taglia pesantemente

Insomma, come abbiamo visto, il quadro sulle pensioni in Italia appare a dir poco nebuloso. E ora arrivano novità (assolutamente non positive) per quanto riguarda coloro nati nel 1963. Le risorse finanziarie sono limitate, e l’INPS rischia di subire un collasso se verranno introdotte misure troppo permissive per l’accesso alla pensione per questa folta platea di cittadini e lavoratori.

Secondo quanto trapela, non si andrà oltre la proroga delle misure attuali, in scadenza al 31 dicembre 2024, come l’opzione donna, l’Ape sociale e la quota 103. Perché queste misure siano ancora valide nel 2025, sarà necessario un ulteriore rinnovo da parte del governo, un’estensione che è tuttora incerta.

Se la tendenza attuale continuerà, come dimostrato dalle precedenti manovre di bilancio, le prospettive saranno negative per i nati nel 1963. Già con l’ultima legge di bilancio, il governo ha prorogato queste tre misure, ma in maniera più restrittiva rispetto al 2023. I nati nel 1963 sarebbero i più penalizzati, poiché raggiungeranno i 62 anni nel 2025 e potrebbero trovarsi ad affrontare requisiti più severi. Se la quota 104 fosse approvata solo per il 2025, chi è nato nel 1963 perderebbe l’opportunità di andare in pensione nel 2026, dovendo invece attendere i requisiti ordinari per le pensioni anticipate, che prevedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a meno che non vengano introdotti ulteriori cambiamenti.