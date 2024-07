Martina Stella, l’errore commesso le porterà dei forti dolori: non è la sola a cui è capitato

Martina Stella e l’errore che ha commesso: come lei tanti altri lo hanno fatto e lo pagheranno a caro prezzo.

Martina Stella è un’attrice che non ha bisogno di molte presentazioni dato che è diventata nota al grande pubblico a soli 16 anni recitando in uno dei film più iconici di tutti i tempi, “L’ultimo bacio” di Muccino.

Da allora è iniziata una carriera davvero brillante per la bionda attrice che ha stregato tantissimi dei registi italiani più importanti come Valerio Andrei oppure Gabriele Salvatores. Anche a teatro, ha recitato nel musical di Pietro Garinei “Aggiungi un posto a tavola”.

Non solo lavoro: Martina è stata spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni amorose. Fra i nomi famosi si possono citare Valentino Rossi, Lapo Elkann, Primo Reggiani, Gabriele Gregoriani (padre di Ginevra nata il 30 ottobre 2012) e Andrea Manfredonia (da cui è nato suo figlio Leonardo il 5 novembre 2021).

L’errore commesso da Martina Stella che le porterà forti dolori: cosa è successo all’attrice

Martina Stella e Andre Manfredonia si sono lasciati qualche mese fa, a fine 2023, quando lei stessa ne ha ufficializzato la separazione. La rottura risale però all’agosto 2023. Nonostante la delusione, Martina guarda avanti pensando ai figli e al suo lavoro che l’hanno sempre aiutata nei momenti difficili.

Martina Stella è famosa per i suoi simpatici siparietti sui social in compagnia della figlia Ginevra. Il piccolo Leonardo, invece, non viene ancora esposto così tanto su questi canali. Con Ginevra, Martina si comporta come un’amica non dimenticando però alcuni limiti: lei stessa ha dichiarato di voler essere per lei una guida.

Infatti, anche se la piccola Ginevra ha già ricevuto delle offerte per la televisione o per il cinema, per il momento Martina ha rifiutato tutto, volendola ancora tenere sotto la sua protezione in un clima di gioco. Nel tempo libero, dunque, Stella si concede del tempo con i suoi figli ma non dimentica di essere una donna.

Come si evince dal suo profilo Instagram, ama allenarsi in palestra per rimanere sempre in forma oppure passeggiare o correre all’aria aperta. In un’ultima foto che ha postato in una stories, Martina, in tenuta da corsa, mostra il suo décolleté piuttosto scottato. Evidentemente l’attrice ha fatto una bella corsetta dimenticando di spalmare la crema solare.

Dal colorito rosso della sua pelle, effettivamente Martina sentirà non pochi dolori per via delle scottature. Questo è un errore che fanno molte persone che tendono a mettere la crema solare solo quando si espongono al sole o quando sono al mare. Invece la protezione andrebbe applicata ogni giorno, anche quando semplicemente si passeggia in città.