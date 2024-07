Agosto bollente, anche su Netflix: tutte le nuove uscite sull’amata piattaforma streaming

Dopo giugno e luglio, anche agosto si prepara ad essere bollentissimo su Netflix: tutte le nuove uscite in arrivo sulla piattaforma streaming.

L’estate targata Netflix ha sicuramente portato tantissimo entusiasmo tra tutti i telespettatori, che proprio all’inizio della stagione più amata ha potuto godere della terza stagione di Bridgerton, tra le serie più amate della piattaforma streaming. Il focus sulla storia d’amore tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington è stato diviso in due parti, con gli ultimi episodi pubblicati a giugno.

Questo luglio è invece il mese della terza e ultima stagione di Vikings: Valhalla, spin-off della tanto amata serie History (poi acquistata da Netflix). Le aspettative erano veramente altissime, ma in tanti hanno giudicato la chiusura della serie piuttosto prematura e non hanno apprezzato la narrazione troppo veloce degli eventi.

Cosa si devono aspettare, gli abbonati, ad questo agosto? A quanto pare, le sorprese estive per tutti gli abbonati non sono finite: ecco quali saranno i nuovi arrivi di agosto, progetti pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico.

Le uscite Netflix di agosto 2024: l’estate si chiude alla grandissima sulla piattaforma streaming

Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza per molte famiglie, ma tra un viaggio e l’altro sembra che sia d’obbligo tenere a portata di mano un pc o un tablet, oppure correre a casa per accendere la smart tv. Il 1 agosto arriva in streaming la nuova serie thriller con Emma Myers (già vista in Mercoledì), “Come uccidono le brave ragazze”, mentre l’8 sarà il turno di The Umbrella Academy.

La serie tratta dai fumetti Dark Horse Comics si appresta a chiudere le trame: quale sarà il destino dei fratelli Hargreeves, divisi dopo l’epico scontro all’Hotel Oblivion? Questa stagione, chiuderà definitivamente la storia. Per gli appassionati di commedie romantiche imperdibile poi la quarta stagione di Emily in Paris, di ritorno il 15 agosto dopo praticamente due anni d’assenza; le avventure del personaggio di Lily Collins sono pronte ad entusiasmare ancora.

Agosto si chiude con una ciliegina sulla torta, presentando l’attesissima Kaos, finalmente, a partire dal 29 agosto, i fan avranno modo di scoprire la serie dramedy che propone la mitologia greca inserita nella società contemporanea. Il 30 agosto, infine, fa il suo debutto un nuovo medical drama spagnolo, “Respira”. Tanti arrivi imperdibili, pronti a soddisfare ogni tipo di pubblico e a fare il pieno di visualizzazioni in streaming.