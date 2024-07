Nuovo Bonus Figli: attenzione alle domande dal 19 agosto al 27 settembre, cosa occorre

Arriva una nuova possibilità per molte famiglie di attingere da un fondo per avere un sostegno economico per i propri figli.

Molti comuni si stanno attivando per andare incontro alle famiglie in difficoltà. Il caro vita obbliga molte persone a rinunciare a tante cose, ma quando ci sono di mezzo i figli queste rinunce risultano estremamente difficili.

Come per esempio la pratica dello sport. Oggi molte famiglie imboccano questa strada per riempire il tempo extrascolastico dei propri figli, ma la scelta non è di certo gratuita. Esiste un bonus figli che si adatta proprio a questa situazione.

Nuovo Bonus Figli: come e quando presentare domanda

Il nuovo Bonus Figli, un’iniziativa mirata a sostenere le famiglie in difficoltà economica e quelle numerose, offre un contributo per permettere ai figli minorenni di praticare attività sportiva. Le domande per il voucher sportivo possono essere presentate dal 19 agosto al 27 settembre 2024.

Il voucher sportivo ha l’obiettivo di supportare i figli minorenni, tra 8 e 18 anni non compiuti, di famiglie con difficoltà economiche o numerose (con 3 o più figli). L’iniziativa vuole garantire a questi ragazzi la possibilità di partecipare ad attività sportive, promuovendo così uno stile di vita sano e attivo. Dove viene data questa possibilità?

Al momento è il Trentino Alto Adige a lanciare questa bella proposta e per accedere al contributo, le famiglie devono soddisfare specifici requisiti:

1. Età dei figli: devono essere minorenni, con età compresa tra 8 e 18 anni non compiuti.

2. Condizione economica: devono essere beneficiarie della quota A) dell’AUP (Assegno Unico Provinciale) o, nel caso delle famiglie numerose, della quota B1) dell’AUP.

3. Residenza: devono risiedere in un comune all’interno della provincia autonoma di Trento che partecipa al progetto.

Le famiglie interessate possono presentare la domanda inviando il modulo di domanda all’indirizzo servizio.welfare@pec.comune.trento.it, allegando un documento d’identità (fronte e retro) o per posta raccomandata allegando un documento d’identità, all’indirizzo Servizio Welfare e Coesione sociale, Via Bronzetti, 1, 38122 Trento. La domanda può essere anche consegnata a mano presso la sede di via Bronzetti, 1, previa prenotazione telefonica al numero 0461 884031. L’elenco delle associazioni aderenti è disponibile sul sito trentinofamiglia.it.

La presentazione della domanda richiede una marca da bollo del valore di 16,00 euro. Le domande verranno valutate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Il nuovo Bonus Figli mira non solo a promuovere la salute e il benessere dei giovani, ma anche a favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport. Assicuratevi di rispettare le scadenze e di seguire tutte le indicazioni per la presentazione del modulo, così da poter usufruire di questo prezioso contributo.