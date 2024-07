Bollette alle stelle, non è colpa dei rincari: questo errore con gli elettrodomestici gonfia i consumi

Impensabile vivere senza elettrodomestici. Ma il loro utilizzo può far crescere gli importi in bolletta. L’errore da non commettere.

Frigoriferi, lavatrici, microonde, forni, friggitrici, televisioni e macchine per il caffè sono solo alcuni degli apparecchi che rendono più agevole la vita di tutti i giorni. Gli elettrodomestici sono fondamentali nelle nostre attività più ovvie, banali e quotidiane. Ma anche più preziose. Attenzione, però, a usarli correttamente, se alla fine del mese non si vuole piangere per gli importi della bolletta della luce.

Importi delle bollette che – lo abbiamo imparato a nostre spese in questi mesi e in questi anni – hanno subito e stanno subendo rincari e aumenti continui. Da tempo, quella che andiamo a pagare per il consumo dell’energia elettrica è una voce molto importante e molto pesante del bilancio familiare. E ora, l’addio al mercato tutelato e l’avvento al mercato libero possono dare un ulteriore colpo. Anche se sappiate che c’è dell’altro che può farci spendere non poco in bolletta.

L’errore che fa crescere i consumi degli elettrodomestici

Alcuni elettrodomestici, infatti, possono diventare insolitamente caldi durante l’utilizzo. Il fenomeno del surriscaldamento può essere causato da diversi fattori. Il sovraccarico di corrente, dovuto a tensioni instabili o picchi di corrente, è uno dei motivi più comuni. Inoltre, l’ostruzione delle aperture di ventilazione, soprattutto in apparecchi come frigoriferi e computer, può impedire la corretta dissipazione del calore.

Polvere, sporco o blocchi fisici che ostacolano la ventilazione possono aumentare la temperatura interna dell’apparecchio. Come qualsiasi dispositivo tecnologico, gli elettrodomestici necessitano di pulizia regolare e controlli tecnici periodici per prevenire problemi interni o esterni che potrebbero compromettere il loro funzionamento.

Quello che non tutti sanno è che il surriscaldamento non è un alleato del nostro risparmio. Un apparecchio che si surriscalda non solo rappresenta un rischio, ma può anche aumentare il consumo energetico e incidere negativamente sulle bollette. Parte dell’energia, infatti, viene dispersa sotto forma di calore, riducendo l’efficienza complessiva dell’apparecchio.

Quando si nota un surriscaldamento anomalo, è opportuno controllare la rete elettrica per assicurarsi che sia in buone condizioni e conforme alle norme di sicurezza. Inoltre, verificare che l’apparecchio sia correttamente installato seguendo le istruzioni del manuale può prevenire cortocircuiti. È consigliabile evitare il sovraffollamento delle prese elettriche, utilizzando quelle adatte alle esigenze di ciascun dispositivo, e non collegare troppi apparecchi allo stesso circuito, specialmente se ad alto consumo energetico.