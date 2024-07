Elettra Lamborghini magrissima e in perfetta forma: il suo segreto – Video

Ecco svelato il segreto della forma perfetta (e da tanti fan ammirata) di Elettra Lamborghini: c’è un video rivelatore.

Anche se con i suoi atteggiamenti spesso leggeri ed eccessivamente giocosi sembra voler fare di tutto per disinnescare la propria sensualità, Elettra Lamborghini continua a essere un’icona di bellezza. Da tanti anni ormai è considerata una delle personalità italiane del mondo dello spettacolo più sexy. Sui social alterna foto e video in cui assume pose e mise audaci a contenuti più faceti, ma il pubblico, oltre alla vivacità, continua ad apprezzarne la grande bellezza e l’innata voluttà.

Accusata in passato di essere un po’ troppo in carne, Elettra Lamborghini, pur avendo interesse a curare il proprio corpo per mostrarsi al meglio, non sembra essersi mai fatta un cruccio rispetto a certe rotondità naturali della sua figura. Anzi, le ha sapute sfruttare ed esaltare al meglio. Da qualche anno a questa parte sembra però aver trovato un buon equilibrio in termini di peso: appare sempre magra e tonica.

Ma come fa Elettra Lamborghini a tenersi sempre così in forma? Per sua stessa ammissione, la cantante non va troppo d’accordo con lo sport (ama solo l’equitazione) e le diete… Dev’esserci dunque un altro segreto che le permette di apparire così bella e snella.

Certo, anche se non ama sudare, Elettra ha spiegato di essersi impegnata molto in palestra negli ultimi anni. E non solo…. In passato ha anche ammesso di aver modificato del tutto la propria dieta. Dapprima ha diminuito il consumo di carboidrati, dopodiché ha adottato un regime alimentare ricco di fibre e proteine. Nulla di drastico, però.

Il segreto della forma fisica perfetta di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini e nipote del mitico Ferruccio fondatore dell’iconica casa automobilistica, non ha mai negato di essersi sottoposta a interventi estetici. La sua apparenza deriva anche dall’aiuto della chirurgia, anche se la cantante non è una fan dei ritocchi né un’assidua frequentatrice di studi medici di chirurghi plastici. Il suo famoso lato B, per esempio, sarebbe tutto naturale…

Pur evitando i chirurghi, Elettra Lamborghini non disdegna la frequentazione dei saloni estetici. In un video recente pubblicato sui propri social, la cantante mostra ai suoi follower un trattamento a cui è solita sottoporsi. Elettra si sottopone a trattamenti di elettrostimolazione sul ventre. In particolare, la si vede rilassarsi sotto il masaggio a radiofrequenza.

Tali trattamenti hanno dimostrato di essere abbastanza efficaci per rimuovere il grasso. E funzionano soprattutto nello stimolare la produzione di collagene, rendendo così la pelle più elastica e fresca. Elettra si dice soddisfattissima del risultato finale!