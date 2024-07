Impossibile capirli, cambiano atteggiamento continuamente: quali sono i segni più umorali dello zodiaco

L’astrologia riconosce in alcuni segni la tendenza a passare rapidamente da uno stato d’animo all’altro: ecco quali sono i segni più umorali.

Difficile intuire con quale emozione risponderanno a un determinato stimolo e quali reazioni attendersi. Con i segni umorali succede così. Possono passare da un momento all’altro dalla felicità alla tristezza, dalla soddisfazione all’insofferenza. Un attimo sono calmi e quello dopo sembrano irritati.

Non si tratta semplicemente di individui particolarmente sensibili oppure molto reattivi alle situazioni e agli impulsi interiori ed esterni, ma di personalità spesso poco prevedibili e con le quali, in molti casi, è difficile comunicare o trovare un accordo.

In astrologia l’essere estremamente umorali dipende dal dominio di alcuni astri. Su tutti la Luna, che influisce sui segni rendendoli imprevedibili, incostanti, volubili. In una parola: lunatici. Anche Venere, il pianeta simbolo della sensibilità estrema, può dar forma a caratteri molto impulsivi e dunque umorali. E, anche se non direttamente, anche l’influenza di Mercurio può essere collegata alla presenza di un temperamento poco costante e interpretabile.

Definiamo dunque umorali quegli individui che cambiano molto spesso umore e che reagiscono in modo imprevedibile agli stimoli e alle situazioni, e per lo Zodiaco tale caratteristica è propria di alcuni segni. Su tutti c’è il Cancro, un segno che cerca la propria stabilità in alcuni concetti formali oppure nel dominio degli affetti (famiglia e casa sono spesso le priorità di questo segno zodiacale) proprio per autolimitarsi e frenare la propria spiccata emotività. Se da un lato i nati sotto il segno del Cancro possono essere molto dolci, leali e protettivi, dall’altro possono anche rivelarsi poco trattabili.

Dipende dalla Luna che rende questo segno profondamente umorale: il Cancro è in grado di cambiare idea in brevissimo tempo e, apparentemente, senza motivo. Segue le proprie sensazioni immediate e non riesce a quietare con il ragionamento o con l’abitudine lo stimolo che lo porta a cambiare prospettiva e atteggiamento.

I segni più volubili e umorali dello Zodiaco

Anche i Gemelli, influenzati da Mercurio, possono rivelarsi imprevedibili. Apparentemente sono aperti, curiosi, estroversi e divertenti, ma dietro a questa facciata nascondono molta opacità. In molti casi possono essere bloccati da una timidezza patologica o essere parecchio incostanti. Pur essendo capaci di investire dedizione e cura nelle cose che li stimolano, possono perdere interesse nel giro di pochi minuti.

Anche la Vergine rientra tra i segni più umorali. Ciò perché mettono le proprie emozioni al di sopra di tutto, anche della razionalità e della convenienza. Puntigliosi e molto suscettibili, possono andare in crisi quando si tratta di gestire le emozioni altrui e cambiare molto velocemente idea su tutto, anche sui propri sentimenti.

Poi c’è lo Scorpione i cui nati sono sovente visti come individui poco prevedibili e gestibili. Gli Scorpione passano da un estremo all’altro, perdono la pazienza in un istante e si sentono spesso minacciati e per questo giustificati nelle reazioni violente o di chiusura totale.

La Bilancia, che dovrebbe essere il segno meno volubile dello Zodiaco, può in realtà esprimere alcuni caratteri umorali: succede quando i nati sotto queste stelle sono troppo egocentrici e dunque poco aperti alla considerazione delle esigenze altrui oppure quando pongono le loro idee al di sopra di tutto.