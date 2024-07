Il miglior olio extravergine al mondo è italiano, ma potete comprarlo soltanto in questa zona

L’eccellenza italiana passa anche dall’olio extravergine d’oliva: premiata un’importante azienda. Ecco dove si trova.

La qualità del prodotto e la cura sono i principali elementi che hanno caratterizzato la scelta del miglior olio extravergine d’oliva al mondo. Tantissima la concorrenza, alla fine soltanto uno ha ricevuto il prestigioso riconoscimento. L’Italia è in cima e questo è motivo di grande orgoglio. La scelta non era semplice, poi però la notizia tanto attesa che ha reso felici tantissimi connazionali.

Puntare con decisione e convinzione sui prodotti del proprio territorio, scegliendo sempre la purezza e soprattutto la qualità, non è cosa scontata di questi tempi, anzi. E adesso non si può far altro che gioire di quanto accaduto. L’olio è un prodotto utilizzato praticamente in tutto il mondo per condire qualsiasi tipo di pietanze (e non solo). Ecco chi alla fine ha avuto la meglio.

Il miglior olio extravergine d’oliva è italiano: di quale si tratta e dove si può acquistare

Il concorso “International Olive Oil Contest” è riservato ai produttori di olio extra vergine d’oliva ed elegge i migliori prodotti provenienti da tutto il mondo. Stilare una classifica e premiare l’eccellenza è un arduo compito, senza dimenticare l’ampia concorrenza che si trova soprattutto in Italia. E proprio ogni anno una giuria sceglie i vincitori in ciascun Paese delle varie categorie scelte. Durante l’ultima edizione erano ben 623 prodotti a contendersi il titolo, soltanto uno ha potuto festeggiare.

A vincere la palma di miglior olio extra vergine d’oliva dell’emisfero nord è stato l’olio Racemi proveniente da Trani. Si tratta di un’azienda guidata dall’ex militare Pasquale La Notte che dedica le sue energie alla produzione di olio di qualità. Il riconoscimento prezioso è stato possibile anche grazie all’olio extra vergine da cultivar coratina, prodotto dal sapore intenso e allo stesso tempo fruttato.

Si tratta di un prodotto che vanta una raccolta tardiva ed è ricco di polifenoli, così da offrire anche una percezione di piccante al palato. Il prestigioso riconoscimento ha premiato un’azienda che punta da tempo sulla produzione di qualità. Gli esperti parlano di un sapore che si porta dietro note di erbe aromatiche, carciofo, mandorla e mela verde, un mix intenso da assaporare.

L’azienda dell’ex militare La Notte è stata premiata durante l’ultima edizione che si è tenuta ad aprile 2023 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria. L’azienda ha ricevuto il premio “Best International Award 2023 – North Hemisphere“, riservato all’olio dell’Emisfero Nord che ha ottenuto il punteggio più alto in concorso. Olio Evo Racemi (Coratina) ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, con tanto di consegna virtuale del premio per Pasquale La Notte e Luciana.