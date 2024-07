Assegno pensionistico maggiorato di quasi 150 euro: ecco chi e come può farlo

Scopriamo come aumentare l’assegno pensionistico di circa 150 euro. Un’opportunità da non farsi scappare, ottenere più soldi del previsto.

La pensione ha un importo troppo basso per vivere dignitosamente? Questo è un problema comune che coinvolgerà sempre più italiani a causa del sistema di calcolo contributivo. C’è un modo, però, per aumentare la somma e ottenere mensilmente più soldi nel cedolino pensionistico.

Le notizie per gli italiani sono pessime. Gli importi delle pensioni saranno sempre più bassi sia a causa del sistema di calcolo contributivo sia per la modifica (in peggio) dei coefficienti di trasformazione. I lavoratori sanno che potranno contare su un assegno pensionistico molto più basso rispetto allo stipendio e tanti sono terrorizzati da questa eventualità percependo una retribuzione già minima.

Si pensa ai fondi pensionistici per salvare il futuro ma chi è già in pensione adesso o andrà a breve e non ha modo di costruire una entrata extra? In Italia tantissime persone si trovano a vivere con una pensione insufficiente per soddisfare tutte le spese e le esigenze. Poche, però, conoscono gli strumenti che lo Stato mette a disposizione per aumentare l’importo mensile.

Maggiorazione sociale sulla pensione, chi può ottenere 136 euro in più

Se si ha bisogno di un trattamento di importo maggiore rispetto a quello percepito occorre approfondire la conoscenza con le maggiorazioni sociali nonché con l’integrazione al trattamento minimo. Il primo passo per capire se si può aumentare la pensione è accedere al modello Obis/M, il certificato di pensione. Tale modello si può scaricare dal portale INPS accedendo all’area MyINPS tramite credenziali digitali. All’interno del documento ci sono le voci che compongono il trattamento.

Dalle trattenute sindacali alle addizionali, dalle cessioni del quinto agli assegni familiari fino alle maggiorazioni sociali applicate. Le maggiorazioni sono importi aggiuntivi erogati per consentire al cittadino di vivere una vita più dignitosa. Un esempio è la quattordicesima erogata agli over 64 che hanno redditi entro due volte il trattamento minimo. In generale, quando la pensione è bassa si può ottenere una maggiorazione (o anche più maggiorazioni).

Gli over 60 e under 64 possono ottenere 25,83 euro al mese in più, fino a 69 anni 82,64 euro mentre l’aumento sarà di 124,44 euro al mese per i pensionati che percepiscono la quattordicesima con minimo 70 anni di età oppure 136,44 euro se non spetta la quattordicesima. Condizione necessaria per ottenere queste maggiorazioni è avere una pensione inferiore al trattamento minimo (598,61 euro nel 2024). Se il richiedente è coniugato si sommano i redditi dei coniugi.