La bolletta della luce è sempre troppo alta? Inizia a risparmiare con la Tv

Per ridurre la spesa relativa alla bolletta della luce si può cominciare prestando diversa attenzione alla tv…

Si sente spesso dire che la tv non è tra gli elettrodomestici più dispendiosi in termini energetici e che la bolletta della luce non può diventare troppo più salata se si dimentica il televisore acceso in casa. Ciò è vero fino a un certo punto. In generale, infatti, è sempre una buona idea spegnere il televisore quando non è in uso. Questo semplice gesto può essere utilissimo a risparmiare sulla bolletta elettrica. Ma non è tutto.

Il consumo energetico di una televisione può variare notevolmente a seconda del tipo di modello e delle dimensioni dello schermo. In generale, le tv più aggiornate possono consumare in media sopra i 200 watt l’ora. Le tv al LED sono di norma più efficienti dal punto di vista energetico: il loro consumo medio, sotto i 32 pollici, è di 0,065 kWh l’ora. L’LCD consuma fino a 120-130 watt. Le televisioni al plasma hanno un impatto più alto in bolletta, dato che il consumo sale oltre i 300 watt.

Si dice spesso anche un’altra cosa, ovvero che lasciare la tv in standby non abbia alcun impatto sulla bolletta della luce. Ciò è vero solo per le televisioni più aggiornate, dove il consumo in standy è minimo (in media, circa 0,0005 kWh l’ora).

Bolletta troppo alta anche a causa della tv

Per risparmiare sulla bolletta della luce bisogna innanzitutto imparare a impostare il timer sulla tv, specie se si è soliti addormentarsi con la televisione accesa. In questo modo l’elettrodomestico si spegnerà a un orario stabilito. Può essere utile anche regolare la luminosità. Più alta è la luminosità dello schermo e maggiore sarà infatti il consumo energetico.

Potrebbe essere utile anche usare una ciabatta multiuso, collegando dunque la tv a un unico interruttore connesso con tutti gli altri dispositivi accessori (dvd, decoder, console, eccetera). Bisogna infine fare attenzione ai fulmini. Sì, proprio ai fulmini. I picchi di potenza e i fulmini possono causare danni ingenti agli elettrodomestici, e questo è noto (dato che questi danni portano spesso a un costo elevato di riparazione) ma possono anche alterare il consumo energetico della componente.

Uno degli elettrodomestici più colpiti dai temporali è il televisore, con tutti i sistemi di intrattenimento a esso connessi. Questi dispositivi, che sono spesso collegati a più prese e alla rete internet, subiscono facilmente i picchi di potenza, andando in cortocircuito o disperdendo energia. Per difendersi da questo pericolo è bene imparare a usare limitatori di sovratensione. Si tratta di dispositivi progettati per deviare la tensione in eccesso e proteggere gli elettrodomestici dai danni più gravi.