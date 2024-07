Non riesci a dormire? Il trucco che non hai mai considerato per fare sonni tranquilli

Scopri qual è il trucco che, prima di andare a dormire, ti consentirà di fare sonno tranquilli e rinvigorenti.

Dormire bene durante la notte è uno degli step indispensabili per una vita serena e da vivere con il massimo dell’energia. Quando non si riposa bene nelle ore notturne, infatti, l’organismo non ha modo di rigenerarsi e non si ricarica e tutto ciò porta a una sensazione di stanchezza che può accompagnarci anche per tutta la giornata.

Ma come fare quando nonostante gli sforzi non si riesce a prendere sonno entro un certo orario o, ancor peggio, non si riesce a dormire bene? La risposta arriva da un recente studio che avrebbe scoperto il trucco per fare sonni tranquilli e senza più pensieri.

Qual è il trucco per dormire bene durante la notte

Se è vero che una corretta igiene del sonno è alla base di una notte di riposo soddisfacente, è anche vero che ci sono trucchi che si rivelano sempre in grado di dare un contributo importante. Tra i tanti ce n’è uno in particolare che arriva da uno studio scientifico che avrebbe scoperto qual è la strategia vincente per dormire bene e a sonno profondo. Pubblicato su BMJ Open Sport & Activity Medicine, lo studio scientifico avrebbe infatti dimostrato come un’attività fisica moderata svolta verso sera sia in grado di facilitare l’addormentamento e di offrire un sonno ristoratore.

La ricerca, che ha preso come campione un gruppo di 28 partecipanti tra i 18 e i 40 anni ha quindi dimostrato che se moderato l’esercizio fisico può aiutare a dormire, ad aumentare il sonno di quasi mezz’ora e a ridurre i risvegli notturni. Come affermato dalla coordinatrice Maria José Martinez, lo studio è stato svolto su persone sedentarie e ha ovviamente riguardato esercizi leggeri come la camminata, il pilates e lo yoga. Quanto emerso, quindi, non va a confutare la precedente teoria secondo la quale fare attività fisica pesante prima di dormire è sconsigliato.

Tuttavia si pone al suo fianco suggerendo come una modalità leggera sia invece in grado di stimolare il riposo notturno. Da oggi, quindi, se dormire è un problema si può provare a camminare per una ventina di minuti o ci si può concedere una piccola seduta di yoga nel tardo pomeriggio o in serata. Agendo in questo modo si capirà se questo trucco rientra tra quelli da inserire nella propria routine per dormire meglio favorendo al contempo anche l’organismo.