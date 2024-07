Gianluca Ginoble irriconoscibile lontano dal palco: fascio di muscoli per il cantante de Il Volo

Gianluca Ginoble de Il Volo si mostra in una veste diversa lontano dal palco: in una foto postata su Instagram è muscoloso e in piena forma.

Il Volo è un gruppo musicale molto amato non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Il trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si è formato nel 2009 durante la trasmissione condotta da Antonella Clerici “Ti lascio una canzone” e da quel momento ha macinato un sacco di successi, come la vittoria a Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore”.

Sempre impeccabili sul palco e nel look, i tre tenori sono anche icone di stile per chi li segue. Tuttavia uno dei membri del gruppo, Gianluca Ginoble di recente ha abbandonato lo stile formale ed elegante che lo contraddistingue sempre, per mostrarsi al pubblico in una veste diversa: pieno di muscoli e in piena forma. Ecco la foto che ha pubblicato qualche giorno fa su Instagram.

I muscoli di Gianluca Ginoble nella foto su Instagram

Nato a Roseto degli Abruzzi nel 1995, Gianluca Ginoble è uno dei membri del famoso e amato trio Il Volo. Oltre ad apprezzare la sua voce e il suo talento, il ragazzo è molto seguito su Instagram dove conta 820.000 follower.

Sul suo profilo posta contenuti che riguardano la sua musica con Il Volo ma anche contenuti più personali, con la sua famiglia e, fino a qualche tempo fa, con la sua ragazza (ormai ex), Eleonora Venturini Storaro. Gianluca Ginoble ha da poco confessato che non è più fidanzato con lei, con cui stava dal 2022. Tuttavia ha confessato di essere felice e che sta amando. Quindi molto probabilmente è in corso per lui una nuova relazione.

Gianluca non manca di postare su Instagram anche contenuti della sua terra di nascita, l’Abruzzo. Proprio di recente ha pubblicato una foto di un magnifico paesaggio, dove si vede anche lui in una veste insolita, diverso da come si mostra sul palco. Ginoble è di spalle mentre guarda un bellissimo tramonto sul mare.

È in compagnia del suo cane ma quello che più colpisce è la sua perfetta forma fisica. Il ragazzo è in pantaloncini, scarpe da ginnastica e calzettoni. È senza maglia e questo evidenza la sua forma smagliante. Il cantante è infatti molto muscoloso, segno evidente che si esercita molto in palestra. Ovviamente lo scatto ha avuto molti apprezzamenti, anche perché in tanti hanno chiesto dove si trovasse il ragazzo, data la vista stupenda.