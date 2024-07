Retroscena su Raul di Temptation Island: ecco che lavoro fa davvero

Raul Dumitras ha scatenato la curiosità del pubblico di Temptation Island: ecco che lavoro fa davvero nella sua vita

La storia tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon è finita male, almeno per quanto riguarda il fidanzato, che prima ha visto crescere il rapporto della sua ragazza con il tentatore Carlo Marini, poi si è sentito dire al falò di confronto che lei non lo amava più.

L’abbiamo visto piangere, spaccare bottigliette, lanciare sedie e perdere la testa, con gesti non proprio consoni né per un programma televisivo, né lontano dalle telecamere, ma alla fine lui si è detto convinto del percorso fatto e contento di essersi aperto. In ‘Un mese dopo…” su WittyTv ha rivelato di non aver sentito più Martina e che si aspettava che lei lo contattasse almeno una volta per risentirsi dopo il falò.

Ha aggiunto: “Appena tornato a casa mi è mancata moltissimo quindi è stato particolare tornare e, di botto, non averla. Si può essere molto delusi da una persona ma non puoi cancellare il sentimento come se niente fosse. Se è amore, non passa così“. E ora, secondo le ultime segnalazioni arrivate a Deianiramarzano, lui si starebbe divertendo molto in giro e avrebbe già iniziato un’altra relazione. Ma c’è una frase di Raul durante l’ultima puntata che ha scatenato molti rumors sul suo conto.

Che lavoro fa Raul e cosa voleva dire la sua frase sui ‘sei stipendi’

In un momento di rabbia, Raul Dumitras si è lasciato andare a una frase che ha lasciato molti telespettatori di stucco e ha animato anche grandi discussioni sui social: “Lei lavora due ore al giorno e sta sempre al telefono. Io guadagno sei stipendi in un mese“, ha detto il fidanzato.

Da lì molti si sono chiesti cosa facesse per arrivare a tale cifra, ma secondo Alessandro Rosica su Instagram lavorerebbe semplicemente in un negozio di mobili nel Lazio e avrebbe un guadagno nella media: “Stando agli ultimissimi aggiornamenti lui lavora in un negozio di mobili sulla Nettunense, nel Lazio. Non guadagna sei stipendi ma ha uno stipendio medio-normale“, sono state le esatte parole di Rosica.

Però, non può escludere che i soldi non gli possano entrare da altre attività. E vedremo se magari sarà proprio Raul a chiarire questa frase prima o poi e a farci capire cosa intendeva dire.