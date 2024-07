Quest’anno prova a cambiare destinazione: le mete ideali per ogni segno zodiacale

Dall’astrologia arriva un interessante metodo per scegliere la meta di viaggio, utile a chi non ha ancora deciso o ha visitato già molti luoghi.

Le vacanze, almeno per gli italiani, diventano sempre più “corte” a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi, e allora diventa indispensabile scegliere la location più adatta in modo da godersi un’esperienza, seppur breve, appagante e indimenticabile. Nel nostro Paese abbiamo la possibilità di visitare città d’arte, mari, laghi, montagne e colline, e ovviamente recandosi all’estero troviamo altrettante opzioni tutte da scoprire.

Per gli indecisi, o per chi ha già girato mezzo mondo e che magari non sa quale meta scegliere quest’anno, arriva in soccorso l’astrologia. Secondo le stelle, infatti, esiste un luogo perfetto per ogni segno zodiacale. L’accostamento va in base alle peculiarità caratteriali dei segni stessi, ecco perché è comprensibile come si possa creare una particolare… playlist delle vacanze.

Scegli la tua meta ideale in base al segno zodiacale, eccole tutte

Come sappiamo, ogni natalità astrale presenta delle caratteristiche uniche e distintive, almeno secondo l’astrologia. I vari segni hanno un approccio completamente diverso in tutti gli ambiti della vita e di conseguenza anche sulla scelta del luogo dove trascorrere le vacanze.

Iniziamo parlando degli Ariete, la cui meta ideale è l’Indonesia: questo perché i nati del segno sono affascinati da tutto ciò che è esotico e selvaggio, e amano vivere avventure intriganti.

I Toro, si sa, amano tutto ciò che è bello e lussuoso, ecco che le stelle consigliano loro di abbandonare ogni tanto la zona di comfort e fare un bel viaggio a Dubai.

Le personalità poliedriche dei Gemelli consentono loro di vivere emozionanti esperienze praticamente ovunque, ma le mete più consigliate sono le Seychelles e la Sardegna.

La natura dei Cancro, invece, è più riflessiva e i nati del segno prediligono location dove ritrovare se stessi e crescere interiormente. Ogni luogo di pace è idoneo, soprattutto un tour dei templi buddisti in Thailandia.

I Leone sono i “re della foresta”, ma in realtà il luogo ideale per le loro vacanze è New York, col suo proliferare di vita e di movida che attrae altamente i nati del segno.

Passando ai Vergine, super esigenti in qualsiasi ambito della vita, le stelle consigliano di non perdersi un’esperienza di viaggio a Fuerteventura, in quanto selvaggia e (quasi) incontaminata.

Per i Bilancia, invece, un bel viaggio in Germania, magari visitando in primis Dusseldorf, è l’ideale per stimolare ancora di più la curiosità innata tipica dei nati del segno.

Gli Scorpione, amanti del mistero e di tutto ciò che è mistico, troveranno interessante esplorare le piramidi d’Egitto, anche se attualmente la Piana di Giza e Luxor sono diventati un luogo un po’ troppo affollato.

I Capricorno, visto che spendono ampie energie durante l’anno per raggiungere i loro obiettivi, amano trascorrere momenti di relax in montagna, per rigenerarsi e ritrovare la concentrazione, pronti per affrontare altre sfide al ritorno a casa.

La creatività degli Acquario li spinge a esplorare il mondo intero, almeno se possono permetterselo, e dunque qualsiasi viaggio “esotico” è certamente l’esperienza più adatta ai nati del segno.

Infine, troviamo i Pesci, a cui è consigliato vedere almeno una volta nella vita il Portogallo, Paese affascinante e intrigante capace di emozionare gli animi più sensibili.