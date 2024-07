Test matematico alla portata di tutti: i migliori lo risolvono in 20 secondi

C’è chi ci spende minuti e chi lo risolve in pochi secondi: questo test matematico è il modo giusto per mettervi alla prova. Lo risolverete?

È estate, magari state facendo la fila alle poste, oppure siete usciti di casa in anticipo per non beccare il solleone. Dovete raggiungere l’ufficio, il supermercato o qualsiasi altra attività. Magari invece siete andati a prendervi un aperitivo da soli, perché tutti si sono dati per occupati, o magari semplicemente non avevano voglia di uscire. O ancora, siete al mare, sul lettino, ammirando la vostra pelle abbronzata mentre continua a colarvi il sudore sul contorno del viso.

Ecco, qualsiasi sia la cosa che state facendo in questo momento, molto probabilmente avreste bisogno di un attimo di distrazione: questo test matematico fa per voi. Ebbene sì, potrete sfidarvi e mettere alla prova la vostra mente matematica per capire se siete ancora allenati o se una volta finite le scuole avete abbandonato del tutto il calcolo matematico. Il test che vi proponiamo oggi può essere risolto in 20 secondi oppure in qualche minuto, dipende dalla vostra perspicacia.

Una cosa ve la possiamo assicurare fin dall’inizio: una volta compreso il meccanismo ci metterete veramente pochi secondi a dare tutte le risposte, ma fin quando non sbloccherete quel primo scoglio, tutto diventerà difficile. Attenzione, prima di iniziare a ragionare, è bene sottolineare che in questi test molto spesso si può perdere tempo per poca attenzione, oppure semplicemente per non aver fatto focus sul calcolo per via delle distrazioni esterne: quindi nel caso in cui per voi fosse difficile, non arrovellatevi il cervello, è semplicemente un gioco e va inteso come tale; un passatempo.

La soluzione al test matematico: da leggere dopo averlo svolto

Se siete arrivati fino a qui, potete iniziare a ragionare sul test, continuate poi a leggere l’articolo solo una volta concluso: in questo modo non guarderete la foto delle soluzioni ed eviterete di condizionarvi il ragionamento con qualche spoiler. Una volta che siete certi di aver finito potete guardare la foto.

Già osservando il primo rigo di soluzione, sarà subito chiaro quanto fosse facile il test con un po’ di intuizione. Una volta trovata l’unità della prima riga, infatti, si potrà risolvere in pochi secondi anche il resto del test. Se l’avete fatto da soli, entro i 20 secondi, allora avete sicuramente una mente allenata.