Detrazioni fiscali, l’errore che ti fa perdere molti soldi: meglio stare in guardia su questo aspetto

In fase di dichiarazione dei redditi occorre muoversi bene per ottenere le detrazioni fiscali. Ecco come muoversi per non perderle.

Siamo nel lungo, lunghissimo, periodo di compilazione e presentazione delle nostre dichiarazioni dei redditi. Un atto dovuto per legge e che, se compilato correttamente, non solo ci preserva dai controlli del Fisco. Ma ci consente anche di godere di importanti detrazioni fiscali. Attenzione, però, perché il rischio di perderle è dietro l’angolo.

Ci troviamo, già da alcuni mesi, circondati e sommersi da certificazioni uniche, da scartoffie varie. Non solo. Attraverso i documenti si può richiedere la detrazione fiscale di diverse spese sostenute. Quelle mediche soprattutto. Ma non solo. Negli ultimi anni, infatti, i Governi che si sono succeduti hanno istituito diverse detrazioni per l’acquisto, per esempio, di elettrodomestici efficienti.

Il consiglio è quello di tenere tutto ordinato, in modo tale da poter reperire facilmente la documentazione necessaria come scontrini e fatture. Com’è noto, le spese possono essere dedotte nell’anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi, ma devono riferirsi alle spese sostenute nell’anno precedente. Questo meccanismo permette ai contribuenti di recuperare le spese in un’unica soluzione.

Le detrazioni fiscali offrono significativi vantaggi ai contribuenti, ma è essenziale essere consapevoli dei meccanismi e dei rischi associati. Infatti, il rischio di perdere le detrazioni c’è.

Attenzione al rischio di perdere le detrazioni fiscali

Nella dichiarazione dei redditi, i contribuenti italiani possono beneficiare di detrazioni per le spese sostenute nell’anno precedente. Questo meccanismo si applica a diverse categorie di spese, tra cui quelle sanitarie, di istruzione, sportive per i ragazzi e altri oneri detraibili previsti dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

I contribuenti possono recuperare somme ingenti nel corso di diversi anni; dall’altro, si rischia di non riuscire a detrarre l’intero importo. Come detto, ormai da tempo non parliamo solo di spese mediche. Un esempio significativo riguarda le spese di ristrutturazione, che devono essere detratte in dieci annualità consecutive. Ad esempio, un contribuente che ha speso 40.000 euro per ristrutturare la propria abitazione in un determinato anno fiscale può detrarre 20.000 euro e recuperare questo importo come sgravio fiscale nel corso di dieci anni, presentando annualmente il modello 730 o la dichiarazione dei redditi.

Attenzione, però, perché se un contribuente non ha abbastanza capienza fiscale in un determinato anno, rischia di perdere parte del beneficio fiscale. L’incapienza si verifica quando il reddito del contribuente è insufficiente per coprire la detrazione. Ad esempio, un contribuente che perde il lavoro o vede ridotto il proprio reddito potrebbe non riuscire a recuperare l’intero importo della detrazione.