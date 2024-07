Test, guarda questa somma costruita e cerca di capire a quali numeri corrispondono i cerchi colorati: hai 15 secondi di tempo

Se pensi di avere una mente matematica, mettiti alla prova con il test e dimostra di che cosa sei capace.

Questa sfida è per le persone abili e veloci, perché, chi decide di affrontare il rompicapo numerico, ha appena 15 secondi di tempo per riuscire a trovare la soluzione finale. Si tratta di un rebus per cervelloni, di non semplice risoluzione. Chi saprà superarlo potrà dire di essere un autentico genio. Non ti tirare indietro e cerca di fare del tuo meglio, in bocca al lupo!

Osserva con attenzione l’immagine che trovi qui in alto e comincia a guardare bene i numeri che in essa sono nascosti: è proprio lì che si cela la soluzione del test matematico. Continua a leggere per sapere qual è l’operazione da risolvere per concludere con successo questo gioco di abilità. Ora concentrati al massimo, senza lasciarti distrarre da nulla. Buona fortuna!

Test, indovina i numeri che corrispondono ai cerchi colorati

Questa sfida è un gioco stimolante, che può mettere alla prova anche le menti più abili, soprattutto perché si tratta di un quiz a tempo. Hai appena 15 secondi per risolvere questo rompicapo. Non ti lasciar scoraggiare subito da questo, e, se pensi di avere delle ottime capacità di ragionamento logico e di calcolo matematico, fai del tuo meglio e affronta la sfida.

Tutto quello che devi fare è guardare questa immagine, che sembra rappresentare la classica lavagnetta nera che si trova nelle aule scolastiche. Sulla lavagnetta sono disegnati dei cerchi colorati. Si tratta di tre colori diversi e ogni colore corrisponde a un diverso valore matematico. Se riuscirai a capire il valore di ciascun numero, di conseguenza riuscirai anche a risolvere l’operazione contenuta nell’immagine. Fai i tuoi calcoli e poi vai a leggere la soluzione finale, per confrontarla con la risposta che hai trovato tu. Così scoprirai se hai superato il test matematico, o se, invece, dovrai ritentare la prossima volta.

Soluzione

Ci siamo, ora stai per scoprire se hai superato il test matematico. Ecco la soluzione finale: il numero contenuto nel cerchio azzurro è un 1, il numero contenuto nel cerchio rosso è un 8 e il numero contenuto nel cerchio bianco è 5. Il numero che risulta dall’unione delle tre cifre è 185, che moltiplicato per tre, o addizionato a se stesso tre volte, dà 555.

Se hai superato il test, allora hai davvero buone capacità di calcolo matematico. Se non lo hai superato prova a migliorare le tue doti di ragionamento logico e le tue abilità numeriche con altri test simili. Navigando in questo sito web ne troverai tanti divertenti e stimolanti.