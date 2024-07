Sciacqui la borraccia prima di riempirla? Niente di più sbagliato, non immagini il danno per la salute

Sei solito sciacquare la borraccia prima di riempirla? È la scelta più sbagliata che tu possa fare: ecco il danno che fai alla tua salute.

Prima di riempire una borraccia il gesto che tutti facciamo è quello di sciacquarla sotto l’acqua ebbene a quanto pare questo non è proprio corretto, ma bisogna fare in un modo totalmente diverso: ecco come, per non rischiare problemi di salute.

Se sciacqui e riempi di nuovo la borraccia commetti un errore molto grave. Ormai infatti tutti ne possiedono una e la utilizzano per trascorrere una giornata all’aperto senza dover comprare e usare tante bottiglie di plastica. Ci sono però alcune accortezze da dover assolutamente prendere per non rischiare un danno alla salute. Ecco come fare per avere una borraccia sempre pulita e igienizzata: non sciacquarla sotto l’acqua è il primo passo.

Come pulire la borraccia senza rischiare la salute? Ecco il metodo perfetto

La corretta pulizia della borraccia non tutti sanno come farla davvero infatti tutti ci limitiamo a sciacquarla velocemente sotto l’acqua, per riempirla di nuovo. Pensando che questa pratica possa bastare in realtà non facciamo altro che aumentare il rischio per la nostra salute. L’umidità residua unita all’ambiente buio, crea le condizioni ideali per la proliferazione di batteri e altri microrganismi. Che sia in alluminio, acciaio o plastica, la borraccia deve essere pulita correttamente prima di essere riutilizzata: ecco come.

È fondamentale lavare la borraccia ogni giorno, prima bisogna svuotarla, poi riempirla di nuovo e chiudere il tappo ermeticamente assicurandosi che sia asciutta. È consigliabile lavarla con sapone e usare, almeno una volta a settimana, prodotti igienizzanti o lavarla in lavastoviglie assicurandosi che il materiale sia idoneo al trattamento.

Per lavarla correttamente dobbiamo quindi svuotarla, poi riempirla per metà con acqua calda e con qualche goccia di sapone. Per i detergenti bisogna optare per sapone per piatti delicato diluito con acqua, meglio ancora se senza profumi. Chiudiamo e agitiamo per permettere al detergente di andare ovunque. A questo punto possiamo usare uno scovolino per bottiglie, che ci consente di raggiungere anche le zone più difficili. Dopo aver pulito per bene risciacquiamo sotto l’acqua corrente per eliminare i residui di sapone e asciughiamo tutti i pezzi ponendoli su un canovaccio pulito, capovolto.

A questo punto assicuriamoci che sia ben asciutta per non creare l’ambiente umido idoneo alla proliferazione dei batteri, prima di poterla utilizzare di nuovo.