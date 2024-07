“L’anno della mia rinascita”, Ursula Bennardo dopo l’addio a Sossio: così ha cambiato vita

Ursula Bennardo ha sofferto decisamente tanto nella sua vita privata. L’addio con Sossio l’ha segnata per sempre: ecco il colpo di scena improvviso.

Un colpo di scena improvviso dopo la separazione dall’ex Sossio Aruta. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne per poi vivere insieme la loro quotidianità per diversi anni: poi la rottura totale, ecco cos’è successo improvvisamente nella sua vita privata. Il cambiamento totale anche per amore della figlia Bianca: conosciamo ogni singolo dettaglio.

Ursula Bennardo aveva trovato l’amore della sua vita in Sossio Aruta, l’ex calciatore campano protagonista a Uomini e Donne. La loro storia d’amore è durata diversi anni dando alla luce la piccola Bianca, che ora sta soffrendo tanto dopo la separazione dei propri genitori. Un rapporto conflittuale con i due che continuano a punzecchiarsi anche sui social con frecciatine ben indirizzate.

Improvvisamente ha dovuto anche togliere e non pubblicare più gli scatti di Bianca: i legali le hanno vietato di farlo nelle scorse settimane. Una separazione dolorosa per l’ex coppia con l’intervento degli avvocati che hanno dovuto sistemare le cose a livello burocratico: ecco il suo anno di rinascita, come sta ora Ursula?

Ursula Bennardo, la curiosità sulla sua nuova vita: il messaggio eloquente

Un gesto infinito per sottolineare tutta la sua sensibilità per ritrovare la sua serenità interiore. Da tanto tempo non riusciva più a sorridere, ecco la sua nuova vita: il messaggio da sogno che fa pensare ad un nuovo capitolo della sua quotidianità.

Poche ore fa la stessa dama ha pubblicato sulle Stories di Instagram un lungo pensiero davvero significativo. Un numero 2024 scritto sulla sabbia: “Casualmente trovo questa per ricordare…Il mio anno transitorio, l’anno della mia rinascita. C’è voluto un po’, ce ne vorrà ancora ma…finalmente sorrido, gioisco e sono di nuovo orgogliosa di me“. Una voglia di cambiare completamente vita per ritrovare la sua serenità andata persa nell’ultimo periodo. Con l’ex Sossio ha dovuto combattere anche per vie legali per far valere i propri diritti anche nei confronti della figlia.

Un momento importante per svoltare definitivamente. Ursula Bennardo potrebbe ritrovare così la sua nuova fiamma per iniziare, a poco a poco, una nuova love story. Non sarà facile per lei ricominciare tutto da zero, ma qualcosa sembra che si stia muovendo nella sua intimità.