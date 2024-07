Uomini e Donne, ricordate Francesco del trono over? Dopo 4 anni, sta per accadere ancora – Ilciriaco.it

Scoop imperdibile su Uomini e Donne, ricordate Francesco del trono over? L’ex cavaliere dopo quattro anni è tornato single. Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Per la prossima edizione di Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, si annunciano grandi novità. Il programma dovrebbe andare in onda dal prossimo 9 settembre, sempre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, con le prime registrazioni delle nuove puntate in programma a fine agosto.

Si comincerà, come sempre, con le coppie protagoniste di Temptation Island, accompagnate dal conduttore Filippo Bisciglia. Quasi sicuramente rivedremo la tronista Ida Platano, che aveva terminato l’ultima edizione di Uomini e Donne ancora single.

Mentre si sta definendo il cast di dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori/corteggiatrici, circola con insistenza l‘indiscrezione sull’inaspettato ritorno di uno dei protagonisti di qualche stagione fa di Uomini e Donne. Una vera e propria sorpresa che farà piacere ai fan storici del programma.

Uomini e Donne, ricordate Francesco del trono over? Tornerà nella prossima edizione

Molti ricorderanno sicuramente Francesco, vivace e divertente cavaliere del trono over di Uomini e Donne. L’uomo, di origine leccese, aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi oltre dieci anni fa, per poi lasciare il programma quando trovò una compagna fuori dagli studi televisivi. Francesco aveva iniziato una relazione con una donna di nome Antonietta e la coppia, anche in interviste di un paio di anni fa, sembrava felice e unita.

Nel frattempo, tuttavia, la situazione è cambiata. Francesco e Antonietta si sono separati. Prima ancora, l’uomo aveva avuto un grave incidente in bicicletta che lo aveva costretto a un lungo ricovero in ospedale, assistito amorevolmente da Antonietta. Superato il brutto periodo e trascorsi alcuni anni, l’amore tra Francesco e Antonietta deve essere finito. La coppia si è lasciata e ora l’ex cavaliere sembra pronto a mettersi di nuovo in gioco.

A dare la notizia bomba del ritorno di Francesco a Uomini e Donne è stato l’esperto di gossip e tv Amedeo Venza. Sempre bene informato sui retroscena di diversi programmi tv, Venza ha annunciato con un post nelle sue stories di Instagram che l’ex cavaliere del trono over Francesco è tornato single e a settembre lo vedremo di nuovo a Uomini e Donne.

Tra i fan storici del programma c’è grande attesa e curiosità, anche di vedere come Francesco è cambiato negli anni. Non resta che aspettare il prossimo settembre, poco più di un mese, per rivedere l’ex cavaliere del trono over al dating show ma anche per scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del popolare programma.