Con le lusinghe puoi conquistare il loro cuore: questi segni zodiacali sono i più vanitosi

A tutti piacciono i complimenti, ma ad alcuni piacciono troppo e sono disposti a tutto per ottenerli: sono i segni zodiacali più vanitosi.

Le persone a cui piace ricevere complimenti a volte non si rendono conto che il loro più grande piacere costituisce anche la loro più grande debolezza.

Cercare sempre di ottenere complimenti da chiunque significa cercare di piacere a tutti, e questo naturalmente non è sempre possibile: per farlo a volte si tende a forzare o ad alterare la propria vera natura!

I segni zodiacali più vanitosi

LEONE – Nessun segno zodiacale è più vanitoso del Leone. I nati sotto questo segno sembrano nati per ricevere complimenti e si mettono continuamente in mostra per essere nelle condizioni di riceverne. I Leone prendono decisioni per gli altri, svolgono spesso la funzione di leader e quasi spingono gli altri ad adorarli, dimostrando il proprio favore a coloro che li incensano più di altri. Ovviamente basta dire qualche frase ben costruita a un Leone per manipolarlo facilmente e spingerlo a fare tutto quello che si vuole: basta dirgli quanto è bravo e quanto è migliore di altri nel fare le cose.

VERGINE – I nati sotto il segno della Vergine hanno il pallino di apparire sempre perfetti sotto ogni aspetto. Proprio a questo scopo si impegnano tantissimo per soddisfare tutte le aspettative della società, ma anche di amici e parenti. Il loro obiettivo è sentirsi dire quanto sono bravi e apparire sempre un gradino sopra la maggioranza, in particolare sopra a coloro che fanno parte della loro cerchia più stretta. Se non riescono a essere i più bravi in qualcosa, e quindi i complimenti vanno a qualcun altro invece che a loro, i Vergine sono capaci di prenderla come una cocente sconfitta personale. Che esagerazione!

GEMELLI – I nati sotto il segno dei Gemelli sono piuttosto superficiali. Tendono a ricercare il piacere facile, le esperienze senza troppe responsabilità e, ovviamente, i complimenti a buon mercato. Adorano mettere in mostra la loro spiccata intelligenza ma anche la loro grande capacità comunicativa. Sono degli abilissimi seduttori, quindi sanno come piacere e lo fanno spessissimo allo scopo di entrare nelle grazie di coloro che hanno attirato la loro attenzione. Il fatto che siano degli abili conquistatori, però, non li mette affatto al riparo dall’essere conquistati: bastano poche lusinghe e qualche complimento ben piazzato per ottenere che il Gemelli faccia tutto quello che vogliamo, senza nemmeno rendersene conto.