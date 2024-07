Bonus viaggi: ecco come avere agevolazioni e sconti per treni e aerei

Viaggiare è una delle cose più belle che si possano fare durante la vita, e grazie a questo bonus viaggi potrete viaggiare con prezzi bassissimi.

Quando si entra nella terza età, si fa parte di una delle fasce più vulnerabili della popolazione. Oltre alle sfide legate alla salute, una delle difficoltà principali riguarda la mobilità e i viaggi. Molti anziani non si sentono più sicuri a guidare per lunghi tragitti e spesso non si sentono all’altezza di affrontare il traffico cittadino.

Dunque sono proprio le persone anziane a necessitare maggiormente di muoversi liberamente e partecipare alla vita sociale. Per questo motivo, esistono diverse agevolazioni per gli over 60 che utilizzano i trasporti pubblici o amano viaggiare.

Bonus viaggi: tanti soldi per tutti

Anche nel 2024, i bonus viaggi continuano ad essere offerti dalle aziende di trasporto, pur non essendo parte di un programma governativo specifico. Non si tratta di un bonus economico, ma di sconti sui biglietti di viaggio.

Per usufruire di queste agevolazioni, è necessario informarsi sulle specifiche regole di ciascuna compagnia di trasporto. Le condizioni variano infatti a seconda del mezzo di trasporto utilizzato, che sia treno, autobus o aereo. Per chi ha compiuto 60 anni, viaggiare in treno può essere molto conveniente grazie agli sconti offerti dalle principali compagnie ferroviarie italiane. Ad esempio:

Trenitalia offre l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia (gratuita) e X-Go over 60, con sconti fino al 50%

offre l’Offerta Senior per i soci Cartafreccia (gratuita) e X-Go over 60, con sconti fino al 50% Italo prevede sconti fino al 60% sulla tariffa Flex in ambiente Smart e Prima per gli over 60.

prevede sconti fino al 60% sulla tariffa Flex in ambiente Smart e Prima per gli over 60. Trenord permette alle donne di 60 anni e agli uomini di 65 anni di viaggiare con uno sconto del 20% sulla Tariffa Unica Regionale Lombardia e, al compimento dei 65 anni, di ottenere uno sconto del 25% su abbonamenti mensili o annuali.

Per ottenere questi sconti, è sufficiente indicare la propria età durante l’acquisto del biglietto, sia online che presso una biglietteria.

Per quanto riguarda i viaggi in aereo, le politiche di sconto per gli over 60 variano notevolmente tra le diverse compagnie aeree e le tratte. È quindi importante verificare le politiche di ciascuna compagnia al momento dell’acquisto del biglietto. Anche viaggiare in nave però può essere conveniente per gli over 60. Gli sconti, allo stesso modo degli aerei, possono variare a seconda della compagnia. Ad esempio, Grimaldi Lines offre uno sconto del 20% per i viaggi verso Sardegna, Grecia, Sicilia e Spagna.

Gli sconti per gli spostamenti in autobus, metropolitana e tram urbani dipendono dalle aziende di trasporto pubblico locale e variano dal 20% al 50%. In alcune località, esistono anche agevolazioni per i taxi. Ad esempio, a Fidenza è attivo un “taxi sociale” per gli over 65 residenti in difficoltà, e in Emilia Romagna l’Associazione Nazionale Invalidi Civili e Cittadini Anziani (A.N.I.CI.) offre un servizio di “S.O.S taxi gratuito” per chi non può utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.

La possibilità di muoversi liberamente è fondamentale per gli anziani, poiché rafforza i legami familiari e migliora la loro salute fisica e mentale. Le agevolazioni sui trasporti pubblici permettono quindi che gli anziani partecipino attivamente alla vita comunitaria, contrastando la solitudine e l’ansia.