Kate e William durissimi con Meghan, la presa di posizione mai così netta

Sbucano nuove indiscrezioni sullo scontro tra i principi del Galles e Meghan Markle. La coppia reale indignatissima.

Essere accusati di razzismo non è una cosa che onora, soprattutto se si vestono ruoli istituzionali e si alimenta la propria posizione attraverso la stima e l’affetto delle persone. Eppure, è capitato a Kate e William due tra le figure più ammirate del mondo.

Secondo un esperto reale, il futuro re del Regno Unito e consorte avrebbero preteso una dichiarazione più incisiva in risposta alle accuse di razzismo lanciate da Meghan Markle durante la sua intervista bomba con Oprah Winfrey. Si dice che la coppia reale abbia insistito per una presa di posizione più decisa per rispondere alle affermazioni mosse dalla duchessa di Sussex.

La reazione di Kate e William davanti alle accuse di Meghan Markle

L’intervista di Meghan e del principe Harry, trasmessa tre anni fa, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Alcuni hanno applaudito la coppia per aver rivelato presunte verità scomode sulla famiglia reale, mentre altri li hanno criticati, considerandoli traditori per aver violato la riservatezza della Corona.

A seguito dell’intervista, che ha generato una frattura nell’opinione pubblica, la monarchia britannica è stata travolta da accuse di razzismo. La famiglia reale ha risposto con una dichiarazione senza precedenti, rilasciata a nome della defunta regina Elisabetta II, nella quale si affermava: “Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Sebbene i ricordi possano variare, vengono presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato.”

Robert Jobson, noto commentatore reale, ha rivelato nella sua recente biografia su Kate Middleton che la decisione di inasprire la dichiarazione iniziale è stata fortemente sostenuta proprio da Kate. Scrivendo per il Daily Mail, Jobson ha sottolineato come la bozza originale fosse molto più blanda, ma che sia William sia Catherine abbiano voluto rendere la risposta più forte. È stata proprio Kate a proporre l’espressione “i ricordi possono variare“, mentre William, parlando con i giornalisti, ha dichiarato: “Non siamo assolutamente una famiglia razzista.” Il principe William riteneva inaccettabile il comportamento di Harry e Meghan, considerandoli non più degni di fiducia.

Dopo aver rinunciato ai loro doveri reali, Harry e Meghan non hanno più visitato il Regno Unito con il figlio Archie. La coppia, trasferitasi negli Stati Uniti, ha avuto una seconda figlia, Lilibet, che non ha ancora incontrato il nonno, re Carlo III.

Harry ha recentemente dichiarato all’Alta Corte che teme per la sicurezza dei suoi figli qualora dovessero visitare il Regno Unito. Dopo la decisione di abbandonare i doveri reali nel 2020, la protezione a tempo pieno della famiglia è stata revocata, lasciando Harry preoccupato per la loro incolumità. Questa situazione ha contribuito ad aumentare la distanza tra la coppia e la famiglia reale britannica, alimentando ulteriori tensioni.