“Mi prendono in giro…”: Eleonora Caressa lo confessa solo ora, il difetto della figlia di Benedetta Parodi – Video

Nessun filtro da parte di Eleonora Caressa, la figlia d’arte ha raccontato quello è che il suo più grande difetto.

La partecipazione a Pechino Express ha rappresentato una svolta per la figlia d’arte Eleonora Caressa, dapprima idolo dei più giovani sui social e ora punto di riferimento anche per i più grandi. Appena vent’anni per la figlia dei giornalisti Fabio Caressa e Benedetta Parodi che ha già dimostrato grande maturità. Peccato per quel difetto che gli è costato qualche presa in giro da parte di amici e parenti.

Poco meno di 100 mila follower per l’influencer classe 2004 che ha da poco pubblicato un video in cui parla di quello che è il suo punto debole. Davvero un colpo di scena per una ragazza precisa e organizzata come lei, invece anche chi sembra impeccabile a quanto pare ha qualcosa da nascondere. Confessione a cuore aperto da parte della giovane Eleonora che prima di andare in vacanza ha deciso di raccontare a tutti la verità.

Il futuro della star del web è ancora tutto da scrivere ma in molti credono che sia solo questione di tempo e presto farà parte del mondo dello spettacolo proprio come i suoi genitori. Certo è che se la figlia di mezzo della coppia Caressa-Parodi vorrà seguire le orme dei suoi genitori dovrà rivedere alcune sue abitudini.

Eleonora Caressa svela il suo difetto più grande: la prendono tutti in giro per questo

Se c’è una cosa che non ha preso da mamma e papà è certamente la puntualità. Disavventura, per così dire, prima delle vacanze per Eleonora Caressa che ha confessato di essere una delle persone più ritardatarie che conosca. Quasi un’abitudine per lei se non fosse per alcune rare eccezioni, una di questo riguarda proprio quando si tratta di prendere l’aereo e di partire per la vacanze.

In quel caso l’ansia di fare tardi batte qualsiasi altra cosa nella vita della figlia d’arte che, attraverso il suo ultimo video postato sui social, ha confessato di aver portato i suoi amici all’aeroporto ben due ore prima della partenza. Tempo di fare tutti i controlli del caso e mancano ancora due ore al decollo. Forse fanno bene i suoi amici a scherzare su questa cosa e a prenderla simpaticamente in giro.

Caratteristica, quella dell’ansia, che sembra aver preso almeno in parte da suo papà. Fabio Caressa è puntualissimo, e ci mancherebbe altro visto che il lavoro che fa, ma sui social ha raccontato che una volta è sceso dalla macchina a causa dell’intenso traffico. La paura di rimanere bloccato e di fare tardi per la telecronaca lo spinse a raggiungere lo stadio a piedi. Una vera follia, un po’ come quelle che ogni tanto si concede la sua compagna di Pechino Express.