Casa delle vacanze sporca e chiusa da mesi: il trucco degli albergatori per renderla perfetta senza stress

Come risolvere il problema della casa delle vacanze sporca? Ecco il trucco da seguire per fare in modo che diventi perfetta senza troppa fatica.

Molti sono coloro che in estate decidono di allontanarsi dallo stress della città e quindi di spostarsi in quella casa in campagna che si utilizza proprio per trascorrere le vacanze. Si tratta di un luogo che per il resto dell’anno è chiuso e quindi, ogni qualvolta ci si reca lì, la situazione che si verifica è sempre la stessa: la casa è piena di polvere e deve essere pulita da cima a fondo.

Ma per evitare che questa situazione diventi un vero e proprio problema, vi sono alcuni trucchi da seguire che possono rendere il tutto meno pesante e permettere così di trascorrere più tempo a rilassarsi piuttosto che a pulire. Vediamo insieme quali sono i consigli da prendere in considerazione in situazioni del genere.

Come risolvere il problema della casa delle vacanze sporca

Una delle prime regole da seguire in questi casi è quella di evitare di affrontare il tutto all’ultimo. Insomma, la cosa che si dovrà fare è quella di iniziare a pulire la casa gradualmente e non farlo l’ultimo giorno utile.

Altro consiglio da cogliere al volo è quello di realizzare un elenco scritto di tutte le faccende da portare a termine così da avere le idee chiare su quali obiettivi concentrarsi per primi.

Altra cosa molto importante che non deve mai essere sottovalutata è la pulizia e la manutenzione degli impianti e degli elettrodomestici. Infatti, se si parla di frigo o congelatore è molto importante che questi vengano puliti a fondo e sbrinati oltre al fatto che bisogna prestare molta attenzione anche alla pulizia delle finestre, del pavimento, delle camere, dei mobili, dei tappeti e tendaggi.

Insomma, per pulire alla perfezione la casa delle vacanze senza perdere troppo tempo bisogna essere anche organizzati con gli strumenti giusti. E quindi prima di iniziare bisogna controllare di avere tutto l’occorrente a partire da spazzole, detersivi e tutto ciò che serve per rendere pulito il luogo in cui si soggiornerà per alcune settimane.

Mentre si inizia con le pulizie l’ideale sarebbe quello di attivare la lavatrice o la lavastoviglie così che si proceda più velocemente. Con uno straccio imbevuto di acqua e aceto sarà molto più facile sgrassare il lavello e le piastrelle della cucina e del bagno, una soluzione perfetta anche per la pulizia del forno.

Per quanto riguarda invece il bagno, dopo aver spolverato tutte le superfici sarà sufficiente usare una spugna inumidita con acqua e aceto e passarla su sanitari e doccia mentre acqua e bicarbonato sono perfetti per la pulizia degli specchi.

Passando poi al soggiorno e alla camera da letto in questo caso i passaggi da seguire sono quelli di spolverare tavoli e mobili utilizzando un panno antistatico. Per la camera da letto bisognerà iniziare dal letto che dovrà essere disfatto così che ogni sua parte possa “respirare”. Il passo successivo è quello di spolverare lampade e mobili vari e procedere poi con la pulizia dei vetri.

Un trucco che spesso utilizzano gli albergatori per fare in modo che le stanze in cui i visitatori alloggiano siano sempre perfette, è quello di usare la glicerina. Infatti, è sufficiente unire alcune gocce di glicerina in un litro d’acqua per dar vita ad una soluzione contro la polvere.

Sarà sufficiente infatti prendere un panno, immergerlo all’interno di questa miscela e passarlo su tutte le superfici. In questo modo non solo si va a rimuovere ogni traccia di essa ma si va anche a ritardarne la ricomparsa. Un metodo perfetto anche per la pulizia di pavimenti in quanto, se la glicerina viene aggiunta al secchio dell’acqua si farà in modo che questi siano perfetti e lucidi.