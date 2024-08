Concorrenti Grande Fratello 2024, i primi nomi ufficiali: arrivano due ballerini

Il 16 settembre comincerà il Grande Fratello 2024 e sono stati svelati i primi nomi ufficiali dei concorrenti. Ecco chi sono.

Manca poco più di un mese alla partenza del Grande Fratello 2024 e c’è grande attesa di scoprire i personaggi che entreranno nella casa più spiata d’Italia. Come l’anno scorso ci saranno sia personaggi vip sia quelli non famosi e i casting per questi ultimi stanno proseguendo.

Quanto ai personaggi famosi, nelle ultime settimane sono circolati moltissimi nomi ma finalmente sono stati svelati i primi ufficiali e fra questi comparirebbero anche due ballerini. Ecco di chi si tratta.

I primi nomi ufficiali dei concorrenti del Grande Fratello 2024

Fra poco più di un mese ripartirà il Grande Fratello con una nuova entusiasmante edizione. Stando alle indiscrezioni, i personaggi che potrebbero entrare nella casa sono dei veri pezzi da novanta.

Sono stati infatti annunciati i primi nomi ufficiali e fra questi ci sarebbero due ballerini. Non solo ma sembra che potrebbero varcare la porta rossa anche alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Secondo alcuni rumors, al Grande Fratello 2024 potrebbe partecipare il marito di Carmen Russo, il ballerino Enzo Paolo Turchi, che ha già partecipato all’Isola dei Famosi. Oltre a lui, come ballerina ci potrebbe essere l’ex velina mora Shaila Gatta, che ha anche partecipato ad Amici di Maria De Filippi.

E poi, sembra che Alfonso Signorini voglia puntare anche su alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island (un po’ come è successo lo scorso anno con Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti). Il conduttore era abbastanza interessato al triangolo composto da Raul, dalla sua ex fidanzata Martina De Ionannon e dal tentatore Carlo Marini.

Tuttavia sembra che la ragazza abbia declinato l’invito e dunque Signorini si è fiondato sull’altro triangolo, quello composto da Lino, dalla sua ex fidanzata Alessia e dalla tentatrice Maika Randazzo. Sempre secondo indiscrezioni, la prima a varcare la porta rossa dovrebbe essere Alessia e poi dovrebbe essere la volta della nuova coppia formata da Lino e Maika.

Insomma, stando a queste anticipazioni, nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare non solo due ballerini professionisti molto affermati ma anche alcuni dei personaggi più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island. Il pubblico seguirà sicuramente il Grande Fratello 2024 per scoprire le dinamiche che accadranno fra i concorrenti e se ne vedranno delle belle.