Lino e Maika nella bufera: la foto a letto dopo Temptation Island scatena la polemica

Dopo l’esperienza di Temptation Island Lino e Maika sembrano sempre più affiatati, ma non mancano le polemiche per gli ultimi scatti social.

La nuova edizione di Temptation Island ha avuto grande successo, registrando ad ogni messa in onda ottimi ascolti in prima serata. Tra coppie “scoppiate” e altre che hanno trovato il loro lieto fine, quella formata dai partenopei Lino e Alessia è stata sicuramente tra le più discusse.

Il giovane napoletano infatti, dopo il falò di confronto con la fidanzata, ha tentato di riappacificarsi con quest’ultima, ricevendo però un secco rifiuto. Da quel momento, si sono diffuse segnalazioni sul fatto che Lino si stesse frequentando con la tentatrice Maika conosciuta nel villaggio. Nelle ultime ore, le foto pubblicate sui social non lasciano spazio a dubbi ma sono sorte anche delle polemiche.

Lino e Maika sempre più vicini: la risposta di Alessia

Nel corso dell’ultimo weekend, molti partecipanti di Temptation Island si sono riuniti e hanno trascorso delle serate insieme. Tra questi, i fan del programma hanno notato il forte avvicinamento tra Lino Giuliano e la tentatrice Maika. I due avevano iniziato a frequentarsi già all’interno del villaggio, ma l’uomo al termine dell’esperienza era tornato sui suoi passi, chiedendo all’ex fidanzata Alessia di tornare insieme. Quest’ultima però ha deciso di non perdonarlo e di uscire da single dal programma.

Maika e Lino hanno così iniziato a frequentarsi anche al di fuori delle telecamere, mostrando la loro complicità tramite i social. L’ultimo scatto infatti li ritrae insieme a letto, in atteggiamenti piuttosto intimi. L’esperto social Alessandro Rosica ritiene che entrambi stiano “fingendo” per hype.

L’uomo infatti ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo le quali Maika non provi un vero interesse per il napoletano, ma stia sfruttando il momento per fare scalpore. Nelle ultime ore la donna ha risposto a diverse domande sui social, confermando invece il suo interesse per Lino. Non si è fatta attendere la reazione dell’ex fidanzata Alessia, che tramite Stories ha chiesto di non ricevere più aggiornamenti sull’uomo che le è stato accanto per quattro anni.

“È una persona che non mi appartiene più ed è libero di fare ciò che vuole basta solo che non nomina il mio nome. Siamo molto diversi: io non sto insieme a persone che sparlo, lui si.” La donna ha poi cancellato il suo sfogo, ma i fan hanno prontamente catturato il testo e lo hanno condiviso. In molti tuttavia hanno dubbi circa la veridicità del rapporto tra Lino e la tentatrice, giudicandolo totalmente “fake”.