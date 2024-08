Don Matteo 14, arriva il rivale del nuovo capitano: chi ha rubato la compagna a Diego Martini

Don Matteo 14, arriva il rivale del nuovo capitano. Ecco chi è il personaggio che farà ingelosire Diego Martini. Le anticipazioni dell’amata fiction.

Fiction di successo, giunta alla sua quattordicesima edizione, Don Matteo è prossimo a tornare ad allietare i suoi tanti telespettatori. Nel corso degli anni ha infatti conseguito record di ascolti, e si è sempre confermata leader della prima serata Rai.

Diversi i personaggi che si sono alternati sul set e che hanno appassionato il pubblico, sempre fedele anche quando Terence Hill ha abbandonato la serie. Raoul Bova ha preso il suo posto in punta di piedi, dando ai telespettatori il tempo di abituarsi al cambiamento.

Nella prossima stagione Anna Olivieri e Marco Nardi diranno il loro si, e convoleranno a nozze. Un evento che segna l’addio al set per entrambi gli attori. Le anticipazioni di Don Matteo 14 rivelano l’arrivo di nuovi personaggi che daranno alla serie un quid di novità. Il nuovo capitano, carattere chiuso e poco propenso ad esprimere i propri sentimenti, si troverà a fronteggiare diversi eventi che metteranno a dura prova le sue competenze professionali.

Al suo fianco il consolidato maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica, che riuscirà a instaurare con il capitano un rapporto di amicizia. Le ragioni dell’arrivo del neo capitano sono legate alla sfera sentimentale di Martini. L’uomo ha scelto Spoleto dove si trova anche l’ex fidanzata: il pm Vittoria Guidi. Quest’ultima ha deciso di voltare pagina e di dimenticare Martini, un uomo che non è riuscito a darle una stabilità sentimentale, visto il suo carattere poco espansivo. A Spoleto la Guidi si avvicina a Egidio, un uomo che ha attirato la sua attenzione. Per il momento non è noto quale ruolo avrà Egidio in Don Matteo, ma a quanto pare incuriosirà il pubblico.

Don Matteo 14, Diego Martino riconquista Vittoria: ecco chi l’aiuta

Nonostante il distacco di Vittoria Guidi, il neo capitano di Don Matteo è deciso a riconquistare la pm. Per Martini non sarà facile, ma è determinato a dimostrare all’ex fidanzata di essere cambiato. Ad aiutarlo in questa impresa il consolidato Nino Frassica, presente nella serie sin dal suo debutto.

Tra incomprensione, doppi sensi, e fraintendimenti, Cecchini reduce dall’addio della Olivieri, riuscirà a riavvicinare i due. Tra le novità dell’imminente stagione di Don Matteo 14 anche l’arrivo sul set della sorellastra di Don Massimo, Giulia. Quest’ultima nasconde un segreto e desidera riallacciare i rapporti con il fratello.

Ma a quanto pare le cose sono molto più complicate di quanto appaiono. Don Matteo 14 è atteso dal numeroso pubblico, e non mancherà di sorprendere e di appassionare. Tra delitti improvvisi. inganni, e la nascita di nuovi amori, la serie sarà sicuramente attuale e coinvolgente.