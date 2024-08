Li hai sempre messi in frigorifero? Errore grave e molto comune, da evitare assolutamente

Ci sono alcuni alimenti che comunemente vengono messi in frigorifero ma che invece non andrebbero riposti lì. Ecco gli errori da evitare.

Dopo aver fatto la spesa, si riordina ciò che si è acquistato mettendo in dispensa i prodotti a lunga conservazione e che non necessitano del freddo, e in frigorifero, invece, quelli che possono deperire in poco tempo, soprattutto formaggi, frutta e verdura.

Nel compiere questa azione, però, spesso si commettono gravi errori mettendo in frigorifero alimenti che invece non andrebbero messi al fresco. Questo perché si è poco informati o perché, per abitudine, si è sempre fatto così. L’esperta consiglia quali alimenti non andrebbero messi mai in frigorifero e ne rivela il motivo.

Gli alimenti che non andrebbero messi in frigorifero

Nel compiere questa azione ci sono alcuni alimenti che comunemente vengono messi in frigorifero ma che in realtà non andrebbero messi lì. La nutrizionista Bárbara Oliveira ha voluto dunque elencare gli alimenti che non vanno messi in frigorifero ma che erroneamente, per abitudine o per cattiva conoscenza, vengono spesso riposti là. Si tratta in prevalenza di frutti e verdure.

Il primo è la banana: erroneamente questo frutto viene messo in frigorifero quando è ancora verde o poco maturo. In realtà, come spiega la nutrizionista, la temperatura fredda del frigorifero può interrompere il processo di maturazione e influenzare la consistenza del frutto, rendendolo più scuro e meno appetitoso. Meglio invece riporre le banane in frigorifero quando sono già mature, in modo da preservarne la loro freschezza ancora per qualche giorno.

Altri alimenti che erroneamente vengono messi in frigorifero sono le cipolle: l’aria fresca del frigo può farle assorbire umidità e esporle maggiormente al rischio di muffe. Queste andrebbero invece riposte semplicemente in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Infine i kiwi vengono spesso riposti in frigorifero ma si possono conservare fuori da questo elettrodomestico, soprattutto quando devono ancora maturare. A temperatura ambiente, infatti, possono maturare più facilmente e in maniera più uniforme. Una volta maturi, si possono conservare in frigo per prolungarne la freschezza.

Con i consigli dell’esperta Bárbara Oliveira sarà più facile conservare al meglio alcuni prodotti alimentari senza commettere alcuni gravi errori che possono compromettere il loro processo di maturazione e la loro freschezza. Ora non avrete più nessun tipo di problema.