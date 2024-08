Pasta in pentola con o senza coperchio? È un errore comune ma per gli chef c’è un solo metodo corretto e non è quello che pensi

Questo è un dubbio che abbiamo sempre tutti noi quando cuciniamo. Mettere oppure no il coperchio alla pentola della pasta? Ecco la risposta!

L’Italia, c’è poco da fare ma è un paese che ama la pasta, con qualsiasi tipo di condimento. Dal semplice sugo, ai funghi, al pesce, insomma è sempre buonissima. Ma c’è anche un dubbio che assale tutti noi quando la dobbiamo cuocere a casa.

Sulla pentola dove andrà cotta la pasta ci va, oppure no, il coperchio? Ecco la risposta, finalmente, e la spiegazione su come ci si deve comportare. Quindi non ci dilunghiamo troppo e andiamo a vedere passo dopo passo cosa è meglio fare.

Come cuocere la pasta? Finalmente la risposta!

La pasta in Italia è una questione molto importante, ecco perché ci sono molti dubbi e domande al riguardo. Una è proprio questa, ovvero come deve essere cotta, con il coperchio oppure senza. Può sembrare una domanda da niente ma non è così.

Questo alimento è molto importante e, solitamente, viene cucinato almeno una volta al giorno. Se poi ci sono ragazzi in casa è possibile che si faccia anche il bis!

Ci sono stati anche tantissimi film dove veniva celebrato questo alimento, uno fra tutti che non possiamo non citare è quello di Alberto Sordi “Un americano a Roma” dove dichiarava guerra al maccherone. Iniziamo, però, dalle basi. Quando mettere il coperchio sulla pentola?

La risposta arriva da una scuola alberghiera online. È consigliato togliere il coperchio perché ci facilita nello girare gli spaghetti, o la pasta corta, evitando che si attacchi sul fondo della pentola. Mentre, se dobbiamo far bollire l’acqua è corretto lasciare il coperchio perché questa scelta facilita l’acqua che si scalda e arriva a temperatura.

Quindi, fino a quando non bolle lasciamo la nostra pentola coperta poi togliamolo e facciamo cuocere la nostra pasta in base al tempo indicato sulla confezione. Ricordati anche che è molto importante il momento in cui mettere il sale. Quando lo fai?

La risposta corretta è metterlo nel momento in cui bolle, girare bene e poi mettere la pasta. Ultimo passaggio, dopo la cottura, è condire la nostra amata e buonissima pasta con il condimento che preferiamo. Adesso che conosci tutte queste informazioni sul mondo della pasta non puoi assolutamente sbagliare. I tuoi primi piatti saranno degni della scuola di cucina e tutti ti chiederanno il tuo segreto o faranno a gara per venire a cena a casa tua.