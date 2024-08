Bonus pannelli solari 50%: è il più conveniente ma pochissimi lo conoscono

Esiste un’allettante opportunità per chi vuole installare i pannelli solari anche se poco conosciuta. Basta conoscerne i passaggi per ottenerla.

Il mondo dovrà presto cambiare rotta sull’energia, affidandosi a quella rinnovabile, per la sopravvivenza dell’uomo sulla Terra. Benché i pannelli solari non siano la soluzione di tutto, rappresentano un piccolo passo verso il cambiamento.

Installare i pannelli solari è un modo per risparmiare sulla bolletta e dare un impatto ambientale meno incisivo. Con il bonus pannelli solari diventa ancora più facile e meno dispendioso.

Bonus Pannelli Solari: il meglio nascosto tra gli incentivi fiscali

Il panorama delle agevolazioni fiscali italiane offre opportunità spesso poco conosciute, tra cui il “bonus pannelli solari” che garantisce una detrazione fiscale del 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici. Questa misura, valida per le ristrutturazioni edilizie effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, permette di ottenere un considerevole risparmio sull’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tuttavia, nonostante la sua convenienza, il bonus è ancora poco sfruttato dai contribuenti.

Il bonus si applica alle spese di ristrutturazione fino a un massimo di 96.000 euro, includendo quelle sostenute per l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti. L’obiettivo è incentivare l’ammodernamento del patrimonio edilizio nazionale, escludendo però le nuove costruzioni. Il beneficio consiste in una detrazione IRPEF del 50%, che viene restituita in 10 quote annuali di pari importo, riducendo così il carico fiscale nella dichiarazione dei redditi.

L’installazione di un impianto fotovoltaico usufruendo di questa detrazione può risultare particolarmente vantaggiosa in un contesto di crescente aumento dei costi energetici. Sebbene l’agevolazione fiscale venga recuperata nell’arco di un decennio, i vantaggi economici si manifestano rapidamente attraverso una riduzione delle bollette energetiche. Un impianto fotovoltaico, infatti, può diminuire notevolmente le spese per l’energia, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione dell’impronta di carbonio.

Una delle questioni principali chiarite dall’Agenzia delle Entrate riguarda la posizione dell’impianto. Non è fondamentale che l’impianto fotovoltaico sia installato sull’edificio residenziale stesso, purché sia al servizio dell’immobile abitativo. Questa precisazione è emersa durante l’evento annuale Telefisco, in cui veniva chiesto se fosse possibile installare l’impianto su un capannone agricolo di un familiare, adiacente alla casa che deve essere servita dall’impianto.

La circolare 28/E del 2022 dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione può essere applicata purché l’impianto serva i bisogni energetici dell’abitazione principale. Ciò significa che non vi sono restrizioni sul luogo di installazione, a condizione che l’energia prodotta venga utilizzata per l’abitazione del richiedente.

Questa opportunità di risparmio è una delle più convenienti disponibili nel settore delle ristrutturazioni edilizie e può contribuire significativamente alla riduzione delle spese energetiche, promuovendo al contempo un uso più sostenibile delle risorse.